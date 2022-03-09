В Чернигове есть проблемы с водоснабжением и теплом: что происходит в городе

В городе Чернигов после обстрелов захватчиков сейчас непростая ситуация с водо- и теплоснабжением. Об этом, выступая во время телемарафона, сообщил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко, пишет УНИАН.

У Чернигова есть серьезные коммунальные проблемы (фото из открытых источников)

Как он отметил, Чернигов находится на автономном электроснабжении, потому что отключен от общеукраинской сети.

Атрошенко сообщил, что в большей части городских районов нет горячей воды и тепла в домах, на отдельных улицах нет даже холодного водоснабжения.

Еще черниговский мэр рассказал, что в круглосуточных работах сейчас задействованы все работающие службы, чтобы восстановить критическую инфраструктуру города.

По словам Атрошенко, в эти дни все силы направлены на то, чтобы возобновить работу теплосети, которой были нанесены повреждения при обстрелах.

Черниговский мэр сообщил, что на территории города погибли 40 горожан, еще почти четыреста ранены. Также он рассказал о шокирующих жертвах этой войны.

По его словам, здесь были случаи, когда люди были в эпицентре попадания авиабомб – они просто исчезли – потому что их нет ни среди живых жителей, ни среди мертвых.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Чернигове в результате вражеского авианалета погибли 47 человек . В Чернигове в результате оккупантской авиабомбардировки погибли 47 человек. Такое заявление сделала Черниговская областная государственная администрация на своей странице в Facebook. По уточненной информации медицинских учреждений, вчера, 3 марта, в результате бомбардировки российской авиацией на территории Чернигова погибли 47 человек: 38 мужчин и 9 женщин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!