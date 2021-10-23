В Черкасской области разоблачили адвоката, что продавала поддельные ПЦР-тесты

В Черкасской области правоохранители вывели на чистую воду местную правозащитницу, которая зарабатывала на том, что сбывала фальшивые ПЦР-тесты на коронавирус. При этом, организовав для такого "бизнеса" единомышленников, работавших в медицинских лабораториях города. Стоила услуга для работников и местных туристов 1 тыс. Грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Черкасской области.

Полицейские арестовали адвоката (фото из открытых источников)

По информации полицейских, ловкая юрист, что организовала это денежное дело в Черкассах, пользуясь своими связями в медицинской сфере, приносила желающим, которые даже не были на пороге медицинского учреждения, уже поддельные справки с отрицательными результатами ПЦР-тестов.

Как правило, эти услуги были востребованы среди местных жителей, которые планировали поездки, как для отдыха, так и работы в странах Евросоюза. Одна подделка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус для выезда из нашей страны составляла 500 грн, для возвращения назад -550 грн. С каждого "покупателя" шустрая представительница сферы юриспруденции клала в карман чуть более 1 тыс.

Заказанные фальшивки она отдавала заказчикам в кафе и забирала деньги. Именно там, когда она отдавала подделки одном из своих знакомых, предприимчивого адвоката и разоблачили работники полиции.

Нарушительница, по словам представителей местной полиции, уже проинформирована о возбужденном подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК. Это — подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.

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