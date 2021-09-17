В Черкасской области мужчина угрожал полицейским, которые пытались его спасти

В городе Смела полицейские спасли мужчину, который хотел совершить самоубийство. Полицейские в свой выходной прогуливались по городу и услышали крики. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции (ГУНП) в Черкасской области.

Потерпевшего прооперировали в больнице, фото из открытых источников

Известно, что кричал человек, который резал себя ножом посреди улицы. Житель Смелы достал из кармана кухонный нож и начал бить себя холодным оружием в живот и в грудь. Происшествие случилось 15 сентября. На помощь человеку, который пытался себя убить, прибежали правоохранители, что были неподалеку.

Однако, раненый начал размахивать окровавленным ножом перед полицейскими и угрожал им. Правоохранителям все же удалось выбить у мужчины из рук нож. Раненому оказали первую помощь и передали медикам "скорой", которые приехали на вызов. Мужчина находится в больнице, его прооперировали. Жизни и здоровью жителя Смелы уже ничего не угрожает.

Причины попытки самоубийства неизвестны. Сообщается, что оперативную помощь раненому мужчине оказали инспектор патрульной полиции и инспектор дежурной части ГУНП.

Как сообщал портал "Комментарии", в Черкасской области мужчина изнасиловал свою 12-летнюю падчерицу. Следствие установило данные, которые могут свидетельствовать о злостном невыполнении матерью обязанностей по уходу за малолетней, что привело к тяжелым последствиям. На данный момент правоохранители уже задержали подозреваемого и предъявили ему подозрение в совершении уголовного преступления.

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