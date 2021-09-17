logo
Русский Українська

BTC/USD

47281.82

ETH/USD

3454.09

LTC/USD

180.42

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.75

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия В Черкасской области мужчина угрожал полицейским, которые пытались его спасти
commentss НОВОСТИ Все новости

В Черкасской области мужчина угрожал полицейским, которые пытались его спасти

Житель Смелы совершил попытку суицида посреди улицы

сегодня, 16:00
Автор:

Козлова Альбіна

В городе Смела полицейские спасли мужчину, который хотел совершить самоубийство. Полицейские в свой выходной прогуливались по городу и услышали крики. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции (ГУНП) в Черкасской области.

В Черкасской области мужчина угрожал полицейским, которые пытались его спасти

Потерпевшего прооперировали в больнице, фото из открытых источников

Известно, что кричал человек, который резал себя ножом посреди улицы. Житель Смелы достал из кармана кухонный нож и начал бить себя холодным оружием в живот и в грудь. Происшествие случилось 15 сентября. На помощь человеку, который пытался себя убить, прибежали правоохранители, что были неподалеку.

Однако, раненый начал размахивать окровавленным ножом перед полицейскими и угрожал им. Правоохранителям все же удалось выбить у мужчины из рук нож. Раненому оказали первую помощь и передали медикам "скорой", которые приехали на вызов. Мужчина находится в больнице, его прооперировали. Жизни и здоровью жителя Смелы уже ничего не угрожает.

Причины попытки самоубийства неизвестны. Сообщается, что оперативную помощь раненому мужчине оказали инспектор патрульной полиции и инспектор дежурной части ГУНП.

Как сообщал портал "Комментарии", в Черкасской области мужчина изнасиловал свою 12-летнюю падчерицу. Следствие установило данные, которые могут свидетельствовать о злостном невыполнении матерью обязанностей по уходу за малолетней, что привело к тяжелым последствиям. На данный момент правоохранители уже задержали подозреваемого и предъявили ему подозрение в совершении уголовного преступления.

Также мы писали, что в Одессе мужчина изнасиловал 10 несовершеннолетних девушек. Злоумышленник маскируясь под видом юноши знакомился со своими жертвами в социальных сетях.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ch.npu.gov.ua/news/Informacziya/na-cherkashhini-policzejski-perebuvayuchi-poza-sluzhboyu-vryatuvali-zhittya-choloviku/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ