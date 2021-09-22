logo
Русский Українська

BTC/USD

43292.34

ETH/USD

3037.99

LTC/USD

160.29

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия В Черкасской области авиация распылила над огородами химические вещества: грозит ли химикат людям
commentss НОВОСТИ Все новости

В Черкасской области авиация распылила над огородами химические вещества: грозит ли химикат людям

Люди не знают, какое именно вещество распылили из воздуха

22 сентября 2021, 22:30
Автор:

Лиля Воробьева

В Черкасской области, в населенном пункте Веселовка после обработки их огородов авиацией, крестьяне накануне зимы остались без урожая. Все, что росло, обработанное неизвестными химикатами и теперь повреждено. Аграрии ошибочно спутали свои гектара с подсолнечником с  огородами местных жителей. Об этом сообщает ТСН.

В Черкасской области авиация распылила над огородами химические вещества: грозит ли химикат людям

Люди не знают, кто это сделал (фото из открытых источников)

Происшествие имело место неделю назад. Жители видели, как над ними что-то сыпали самолеты. А через некоторое время все, что созревало, начало сохнуть от такой подпитки с неба, которого никто не ожидал.

По словам селян, рядом с Веселовкой созревают плантации подсолнечника. Их обрабатывают перед тем, как должны собирать. Но на этот раз авиация высыпала химии и на человеческие наделы. Капуста, красная свёкла, даже деревья начали усыхать. Расстояния, хотя бы километр к деревне, никто при таких работах не придерживался.

По мнению местного ученого, кандидата биологических наук Днепровского национального университета Вадима Манюка, на такие сельхозработы с использованием самолетов нужно наложить табу. Потому, что они наносят большой урон земле, людям, посевам, даже уничтожают популяции насекомых. Испарения от химии и сам препарат вдыхают люди, их дети, они оседают не только на овощах, но и в садах, попадают в воду. Вот такая химобработка может через некоторое время неожиданно напомнить о себе.

 Обработанный химией урожай  тоже нельзя употреблять. Потому что можно отравить всю свою семью, — утверждает биолог.

Вадим Манюк подытожил, что от "налета" этих дельтапланов с химией на борту, могут пострадать даже поля с озимой пшеницей. Потому что в составе этих препаратов являются неорганические соединения, что овощи делают токсичными, а рост зерновых замедляют. Поэтому  их владельцы на щедрый урожай следующего года могут не рассчитывать.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в солнцезащитных кремах обнаружили опасное вещество .


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/exclusive/udar-po-urozhayu-komah-i-ekologiyi-u-cherkaskiy-oblasti-aviaciya-rozporoshila-nad-privatnimi-ogorodoma-himichni-rechovini-1872505.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ