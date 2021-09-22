В Черкасской области авиация распылила над огородами химические вещества: грозит ли химикат людям

В Черкасской области, в населенном пункте Веселовка после обработки их огородов авиацией, крестьяне накануне зимы остались без урожая. Все, что росло, обработанное неизвестными химикатами и теперь повреждено. Аграрии ошибочно спутали свои гектара с подсолнечником с огородами местных жителей. Об этом сообщает ТСН.

Люди не знают, кто это сделал (фото из открытых источников)

Происшествие имело место неделю назад. Жители видели, как над ними что-то сыпали самолеты. А через некоторое время все, что созревало, начало сохнуть от такой подпитки с неба, которого никто не ожидал.

По словам селян, рядом с Веселовкой созревают плантации подсолнечника. Их обрабатывают перед тем, как должны собирать. Но на этот раз авиация высыпала химии и на человеческие наделы. Капуста, красная свёкла, даже деревья начали усыхать. Расстояния, хотя бы километр к деревне, никто при таких работах не придерживался.

По мнению местного ученого, кандидата биологических наук Днепровского национального университета Вадима Манюка, на такие сельхозработы с использованием самолетов нужно наложить табу. Потому, что они наносят большой урон земле, людям, посевам, даже уничтожают популяции насекомых. Испарения от химии и сам препарат вдыхают люди, их дети, они оседают не только на овощах, но и в садах, попадают в воду. Вот такая химобработка может через некоторое время неожиданно напомнить о себе.

Обработанный химией урожай тоже нельзя употреблять. Потому что можно отравить всю свою семью, — утверждает биолог.

Вадим Манюк подытожил, что от "налета" этих дельтапланов с химией на борту, могут пострадать даже поля с озимой пшеницей. Потому что в составе этих препаратов являются неорганические соединения, что овощи делают токсичными, а рост зерновых замедляют. Поэтому их владельцы на щедрый урожай следующего года могут не рассчитывать.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в солнцезащитных кремах обнаружили опасное вещество .

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