В Черкасской области 16-летняя девушка до смерти избила отчима своей подруги

В Черкасской области, в населенном пункте Новый город на территории собственного дома соседи обнаружили мертвым 43-летнего его владельца. Оказывается, убила его 16-летняя девушка, проживающая здесь же. Она уже сделала признание полицейским. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Черкасской области.

Девушка убила взрослого мужчину (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, судмедэксперты установили тяжелые телесные повреждения, нанесенные покойному. Полицейские начали расследование и установили, что жителя Черкащины жестоко избила 16-летняя девушка, подруга его усыновленной дочери.

Школьница сделала признание, что, находясь в гостях, конфликтовала с ее отчимом, а затем принялась его жестоко избивать.

Она наносила удары 43-летнему мужчине руками, ногами, а также колотила деревянной палкой. От этих тяжелых травм отчим ее подруги и скончался.

Представители следствия проинформировали несовершеннолетнюю подозреваемую о совершении преступления, которое квалифицируется по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса. Это – нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения. По этой статье предусмотрено немалое наказание – лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Черкасской области мужчина убил 4-месячного ребенка. В ходе судебного разбирательства установлено, что обвиняемый проживал в селе Летичевка со своей женой и сыном. Муж не любил своего ребенка, поскольку предполагал, что жена ему изменяла и сын ему неродной. Сообщается, что в день трагедии младенец сильно плакал и мужчина взял его на руки, чтобы успокоить, но малыш не переставал капризничать. Тогда преступник разозлился и бросил его на кровать.

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