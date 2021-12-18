logo

BTC/USD

45873.01

ETH/USD

3790.43

LTC/USD

146.46

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В Черкасской области 16-летняя девушка до смерти избила отчима своей подруги
commentss НОВОСТИ Все новости

В Черкасской области 16-летняя девушка до смерти избила отчима своей подруги

Она избивала взрослого мужчину руками, ногами и деревянной палкой.

18 декабря 2021, 22:55
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В Черкасской области, в населенном пункте Новый город на территории собственного дома соседи обнаружили мертвым 43-летнего его владельца. Оказывается, убила его 16-летняя девушка, проживающая здесь же. Она уже сделала признание полицейским. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Черкасской области.

В Черкасской области 16-летняя девушка до смерти избила отчима своей подруги

Девушка убила взрослого мужчину (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, судмедэксперты установили тяжелые телесные повреждения, нанесенные покойному. Полицейские начали расследование и установили, что жителя Черкащины жестоко избила 16-летняя девушка, подруга его усыновленной дочери.

Школьница сделала признание, что, находясь в гостях, конфликтовала с ее отчимом, а затем принялась его жестоко избивать.

Она наносила удары 43-летнему мужчине руками, ногами, а также колотила деревянной палкой. От этих тяжелых травм отчим ее подруги и скончался.

Представители следствия проинформировали несовершеннолетнюю подозреваемую о совершении преступления, которое квалифицируется по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса. Это – нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения. По этой статье предусмотрено немалое наказание – лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Черкасской области мужчина убил 4-месячного ребенка. В ходе судебного разбирательства установлено, что обвиняемый проживал в селе Летичевка со своей женой и сыном. Муж не любил своего ребенка, поскольку предполагал, что жена ему изменяла и сын ему неродной. Сообщается, что в день трагедии младенец сильно плакал и мужчина взял его на руки, чтобы успокоить, но малыш не переставал капризничать. Тогда преступник разозлился и бросил его на кровать.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ch.npu.gov.ua/news/zlochini-proti-zhittya-ta-zdorovya-lyudini/policzejski-zatrimali-nepovnolitnyu-yaka-do-smerti-pobila-doroslogo-cholovika/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!