В Черкассах произошла стрельба: что известно

Полиция Черкасской области сообщила о стрельбе в городе. На место инцидента отправились полицейские и медики. Личность злоумышленника, совершившего стрельбу в Черкассах, установлена и задержана сотрудниками полиции.

Стрельба в Черкассах. Фото: Нацполиция

Полиция в Facebook сообщила о стрельбе в Черкассах.

"Возле парка, что на Проспекте Победы в Черкассах произошла стрельба, предварительно есть травмированные люди. Сейчас на месте происшествия работают полицейские и медики. Личность злоумышленника работниками полиции установлена и задержана", — говорится в сообщении полиции.

Полиция Черкасской области решает вопрос о предоставлении инцидента правовой квалификации и обещает предоставить все детали относительно стрельбы впоследствии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Черкассах задердана банда рэкетиров, терроризировавших предпринимателей. СБУ и Нацполиция обезвредили организованную преступную группу, требовавшую деньги под угрозой насилия. По одному из документированных случаев рэкетиры пытались получить 1,5 миллиона гривен у совладельца транспортной компании, которая занималась международными пассажирскими перевозками. Глава группировки лично приходил в офис предпринимателя с бейсбольной битой, угрожая избиением. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Также "Комментарии" писали, что в Черкассах обнаружили масштабную торговлю с Россией. Установлено, что в течение 2022-2024 годов дельцы нелегально переправили в Россию собственную продукцию на сумму 1,8 млн долларов США. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.