kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.10.2020

BTC/USD

11404.53

ETH/USD

379.22

LTC/USD

49.85

НБУ 13.10.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия В центре столицы полиция применила оружие для задержания грабителей-рецидивистов - перекрыто движение
commentss НОВОСТИ Все новости

В центре столицы полиция применила оружие для задержания грабителей-рецидивистов - перекрыто движение

На данный момент идут следственные действия, по окончании которых движение транспорта в центре города буде восстановлено

сегодня, 20:10
Автор:

Дмитрий Симоненко

Так, сегодня вечером в центре Киева, в районе выходов со станции метро Хрещатик представители полиции перекрыли движение транспорта. По информации Telegram-канала Павловский-ньюз со ссылкой на правоохранителей, провоохранителями проводилась операция по задержанию банды грабителей. Полицейские были вынуждены прибегнуть к использованию оружия, чтобы не дать преступникам избежать наказания. Стрельба велась по колесам транспортного средства, с помощью которого грабители пытались сбежать.

В центре столицы полиция применила оружие для задержания грабителей-рецидивистов - перекрыто движение

Так, Директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил о том, что в результате профессиональных действий полицейских были задержаны два иностранца, которые уже подозреваются в ограблениях и находятся под мерой пресечения.

 Ранее "Комментарии" сообщали о том, что правоохранители сообщили о подозрении 19-летнему иностранцу, который стрелял во время движения колонны авто с иностранной символикой на улице Грушевского в Киеве в воскресенье 11 октября. 

 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ