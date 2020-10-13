В центре столицы полиция применила оружие для задержания грабителей-рецидивистов - перекрыто движение

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Дмитрий Симоненко
Так, сегодня вечером в центре Киева, в районе выходов со
станции метро Хрещатик представители полиции перекрыли движение транспорта. По
информации Telegram-канала Павловский-ньюз со ссылкой на правоохранителей, провоохранителями
проводилась операция по задержанию банды грабителей. Полицейские были вынуждены
прибегнуть к использованию оружия, чтобы не дать преступникам избежать
наказания. Стрельба велась по колесам транспортного средства, с помощью
которого грабители пытались сбежать.
Так,
Директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил о том, что в
результате профессиональных действий полицейских были задержаны два иностранца,
которые уже подозреваются в ограблениях и находятся под мерой пресечения.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что правоохранители сообщили о подозрении 19-летнему иностранцу, который стрелял во время движения колонны авто с иностранной символикой на улице Грушевского в Киеве в воскресенье 11 октября.
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