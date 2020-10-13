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Главная Новости Общество происшествия Перестрелка в центре Киева: полиция выступила с заявлением
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Перестрелка в центре Киева: полиция выступила с заявлением

19-летний иностранец получил подозрение

сегодня, 14:46
Автор:

Владимир Лавский

Правоохранители сообщили о подозрении 19-летнему иностранцу, который стрелял во время движения колонны авто с иностранной символикой на улице Грушевского в Киеве в воскресенье 11 октября. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на спикера МВД Ярослава Тракала. 

Перестрелка в центре Киева: полиция выступила с заявлением

Как сообщил заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало, полицейские уже имеют определенные факты. 

"19-летний гражданин иностранного государства, студент столичного вуза, находясь в одном из транспортных средств, которое двигалось в колонне, произвел несколько выстрелов в воздух из пистолета".

Данная информация была подтверждена во время беседы с патрульными. 

По предварительной информации, это стартовый пистолет. Однако изъятые на месте происшествия гильзы отправлены на экспертизу, которая и даст окончательную оценку.

Между тем, злоумышленнику сообщено о подозрении в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). 

Как ранее сообщали "Комментарии", в доме на Поздняках, где произошел взрыв, начали выносить вещи. 

Спустя почти 4 месяца часть вещей из жилищ все же удалось забрать. Около дома установили автокран. Рабочие пробираются в квартиры через окна и сбрасывают все вещи в специальную люльку. Уже внизу их разбирают жильцы дома.



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