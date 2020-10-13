Перестрелка в центре Киева: полиция выступила с заявлением

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Владимир Лавский
Правоохранители сообщили о подозрении 19-летнему иностранцу, который стрелял во время движения колонны авто с иностранной символикой на улице Грушевского в Киеве в воскресенье 11 октября. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на спикера МВД Ярослава Тракала.
Как сообщил заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало, полицейские уже имеют определенные факты.
Данная информация была подтверждена во время беседы с патрульными.
По предварительной информации, это стартовый пистолет. Однако изъятые на месте происшествия гильзы отправлены на экспертизу, которая и даст окончательную оценку.
Между тем, злоумышленнику сообщено о подозрении в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).
Как ранее сообщали "Комментарии", в доме на Поздняках, где произошел взрыв, начали выносить вещи.
Спустя почти 4 месяца часть вещей из жилищ все же удалось забрать. Около дома установили автокран. Рабочие пробираются в квартиры через окна и сбрасывают все вещи в специальную люльку. Уже внизу их разбирают жильцы дома.
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