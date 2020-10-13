Из взорвавшегося дома на Позняках в Киеве начали выносить вещи

Язык
BTC/USD
11487.44
ETH/USD
384.35
LTC/USD
50.31
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.50
RUB/UAH
0.37
Виолетта Комаровская
Впервые за почти 4 месяца жителям дома, который взорвался на столичных Позняках, разрешили забрать личные вещи. К многоэтажке подогнали автокран, с помощью которого удалось попасть в квартиры на верхних этажах. Об этом сообщил в Facebook журналист Евгений Руденко.
Из квартир в доме на Позняках забирают вещи. Фото: Facebook/Евгений Руденко
Взрыв в столичном микрорайоне прогремел утром 21 июня. Целая жилая секция — а это 40 квартир — оказалась непригодной для жилья. Более того, людям даже не разрешали вывезти из уцелевших квартир личные вещи, так как была угроза дальнейшего разрушения.
Спустя почти 4 месяца часть вещей из жилищ все же удалось забрать. Около дома установили автокран. Рабочие пробираются в квартиры через окна и сбрасывают все вещи в специальную люльку. Уже внизу их разбирают жильцы дома.
Правда, журналистов там не очень рады видеть. Их просят не переходить за забор.
Как только из квартир вынесут все личные вещи, которые можно, полуразрушенную секцию многоэтажки начнут демонтировать.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Польше собираются взорвать авиабомбу времен Второй мировой и уже начали эвакуировать людей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости