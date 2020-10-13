Из взорвавшегося дома на Позняках в Киеве начали выносить вещи

Впервые за почти 4 месяца жителям дома, который взорвался на столичных Позняках, разрешили забрать личные вещи. К многоэтажке подогнали автокран, с помощью которого удалось попасть в квартиры на верхних этажах. Об этом сообщил в Facebook журналист Евгений Руденко.

Из квартир в доме на Позняках забирают вещи. Фото: Facebook/Евгений Руденко

Взрыв в столичном микрорайоне прогремел утром 21 июня. Целая жилая секция — а это 40 квартир — оказалась непригодной для жилья. Более того, людям даже не разрешали вывезти из уцелевших квартир личные вещи, так как была угроза дальнейшего разрушения.

Спустя почти 4 месяца часть вещей из жилищ все же удалось забрать. Около дома установили автокран. Рабочие пробираются в квартиры через окна и сбрасывают все вещи в специальную люльку. Уже внизу их разбирают жильцы дома.

"Металлический ковш поднимают на кране, затем туда кладут все, что находят в квартирах. Первую партию уже на земле за оградой сейчас разбирают жильцы. Это и телевизоры, и одежда, и рамки с фотографиями, одеяла и подушки, и даже упаковки белоснежной бумаги", — говорится в сообщении.

Правда, журналистов там не очень рады видеть. Их просят не переходить за забор.

"Зачем вы снимаете? Не нужно снимать трусы и туалетную бумагу", — возмущаются жители.

Как только из квартир вынесут все личные вещи, которые можно, полуразрушенную секцию многоэтажки начнут демонтировать.

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