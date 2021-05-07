В центре Одессы к газовой трубе многоэтажки привязали гранату — СМИ

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Ольга Чародий
В Одессе вечером в четверг, 6 мая, неизвестные привязали предмет,
похожий на боевую гранату, к газовой трубе жилого дома №11 на улице Конной. Об
этом сообщает "Думская".
Жителей дома эвакуировали (фото из открытых источников)
По словам очевидцев, устройство с растяжкой обнаружили над
квартирой молодой девушки.
Известно, что жителей дома эвакуировали, а прилегающую
территорию оцепили. На месте происшествия работают экстренные службы, в том
числе спасатели, полицейские и взрывотехники. В ГСЧС инцидент пока не комментируют.
Ранее мы сообщали, что в Сети появилось видео “интервью”, которое дал террорист Сухроб Каримов перед захватом бойцами “Альфа”. Общаясь с представителями СМИ, “Святой Дух”, как назвал себя террорист, заявил что нужно “ликвидировать”, арестовать всех президентов в мире и ввести военное положение. Последнее террорист, по его словам, хотел бы сделать сам. Мужчина заявил, что он – резидент Украины, живет здесь примерно 5 лет. Видео "интервью" террориста, который грозился взорвать банк, смотрите на нашем сайте.
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