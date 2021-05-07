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Главная Новости Общество происшествия В центре Одессы к газовой трубе многоэтажки привязали гранату — СМИ
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В центре Одессы к газовой трубе многоэтажки привязали гранату — СМИ

По словам очевидцев, устройство с растяжкой обнаружили над квартирой молодой девушки

сегодня, 01:59
Автор:

Ольга Чародий

В Одессе вечером в четверг, 6 мая, неизвестные привязали предмет, похожий на боевую гранату, к газовой трубе жилого дома №11 на улице Конной. Об этом сообщает "Думская".

В центре Одессы к газовой трубе многоэтажки привязали гранату — СМИ

Жителей дома эвакуировали (фото из открытых источников)

По словам очевидцев, устройство с растяжкой обнаружили над квартирой молодой девушки.

Известно, что жителей дома эвакуировали, а прилегающую территорию оцепили. На месте происшествия работают экстренные службы, в том числе спасатели, полицейские и взрывотехники. В ГСЧС инцидент пока не комментируют.

 Напомним, в Одессе в районе спорткомплекса “Краян” произошли взрывы и стрельба. Как сообщает издание “Любимый город”, неизвестные бросили несколько гранат в автомобиль, в котором находился глава областного подразделения "Международной Антикоррупционной Ассамблеи" Анатолий Коломиец. В результате взрыва двух гранат общественный деятель чудом не пострадал. Более того, он начал стрельбу по неизвестным, однако тем удалось скрыться. Сейчас на месте происшествия работают полицейские, а сам Коломиец уверен, что это было покушение на его жизнь.

Ранее мы сообщали, что в Сети появилось видео “интервью”, которое дал террорист Сухроб Каримов перед захватом бойцами “Альфа”. Общаясь с представителями СМИ, “Святой Дух”, как назвал себя террорист, заявил что нужно “ликвидировать”, арестовать всех президентов в мире и ввести военное положение. Последнее террорист, по его словам, хотел бы сделать сам. Мужчина заявил, что он – резидент Украины, живет здесь примерно 5 лет.  Видео "интервью" террориста, который грозился взорвать банк, смотрите на нашем сайте. 




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Источник: https://dumskaya.net/news/v-tcentre-odessy-zaminirovali-gazovuyu-trubu-zhi-142798/
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