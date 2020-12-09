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Главная Новости Общество происшествия В центре Киева зарезали мужчину
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В центре Киева зарезали мужчину

Предварительно установлено, что между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них ударил своего оппонента ножом в живот. От полученных травм 30-летний потерпевший скончался на месте.

сегодня, 00:23
Автор:

Ольга Чародий

Сегодня в центре Киева в метро на Майдане Незалежности произошла драка между двумя мужчинами,  в результате которой зарезали мужчину. Как сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook, возле выхода со станции метро двое мужчин начали спорить. Потасовка переросла в драку, один из мужчин достал  нож и ударил своего оппонента, от чего 30-летний мужчина погиб.

В центре Киева зарезали мужчину

ФОТО: Из открытых источников

"По нашей информации подозреваемого зовут Виктор. Он среднего телосложения, 165 см роста", — сказано в сообщении.

После убийства нападавший сбежал, но полиция оперативно выяснила все обстоятельства происшествия.

"Участников конфликта установлены и доставлены в территориальное управление полиции для выяснения всех обстоятельств содеянного", — сообщили правоохранители.

В центре Киева зарезали мужчину - фото 2

Напомним, "Комментарии" писали, что столичные полицейские остановили автомобиль, который показался им подозрительным. После остановки, из него выбежали трое мужчин, один из которых открыл стрельбу по правоохранителям. Инцидент произошел на улице Героев Космоса в Святошинском районе. Несмотря на ранение, полицейский применил табельное огнестрельное оружие в ответ и вместе с напарником задержали трех мужчин, данные которых устанавливаются.


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Источник: https://www.facebook.com/KyivOperativ
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