В центре Киева зарезали мужчину

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Ольга Чародий
Сегодня в центре Киева в метро на Майдане Незалежности произошла драка между двумя мужчинами, в результате которой зарезали мужчину. Как сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook, возле выхода со станции метро двое мужчин начали спорить. Потасовка переросла в драку, один из мужчин достал нож и ударил своего оппонента, от чего 30-летний мужчина погиб.
ФОТО: Из открытых источников
После убийства нападавший сбежал, но полиция оперативно выяснила все обстоятельства происшествия.
Напомним, "Комментарии" писали, что столичные полицейские остановили автомобиль, который показался им подозрительным. После остановки, из него выбежали трое мужчин, один из которых открыл стрельбу по правоохранителям. Инцидент произошел на улице Героев Космоса в Святошинском районе. Несмотря на ранение, полицейский применил табельное огнестрельное оружие в ответ и вместе с напарником задержали трех мужчин, данные которых устанавливаются.
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