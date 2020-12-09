В центре Киева зарезали мужчину

Сегодня в центре Киева в метро на Майдане Незалежности произошла драка между двумя мужчинами, в результате которой зарезали мужчину. Как сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook, возле выхода со станции метро двое мужчин начали спорить. Потасовка переросла в драку, один из мужчин достал нож и ударил своего оппонента, от чего 30-летний мужчина погиб.

ФОТО: Из открытых источников

"По нашей информации подозреваемого зовут Виктор. Он среднего телосложения, 165 см роста", — сказано в сообщении.

После убийства нападавший сбежал, но полиция оперативно выяснила все обстоятельства происшествия.

"Участников конфликта установлены и доставлены в территориальное управление полиции для выяснения всех обстоятельств содеянного", — сообщили правоохранители.





толичные полицейские остановили автомобиль, который показался им подозрительным. После остановки, из него выбежали трое мужчин, один из которых открыл стрельбу по правоохранителям. Инцидент произошел на улице Героев Космоса в Святошинском районе.

Несмотря на ранение, полицейский применил табельное огнестрельное оружие в ответ и вместе с напарником задержали трех мужчин, данные которых устанавливаются.

Напомним, "Комментарии" писали, что с

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