В центре Киева обнаружили контейнер с 10 тоннами человеческих костей: откуда они

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Slava Kot
29 апреля на Подоле в Киеве обнаружили контейнер, заполненный человеческими останками. В нем находились черепа, кости и фрагменты скелетов общим весом более 10 тонн. Как оказалось, это археологические находки с территории старинного кладбища.
Кости в контейнере в Киеве. Фото: заповедник "Древний Киев"
Видео с большим количеством костей попало в сеть, что вынудило реагировать полицию. Как пояснили правоохранительные органы, обнаруженные на Подоле человеческие останки – это археологические находки.
Впоследствии на инцидент отреагировал государственный историко-архитектурный заповедник "Древний Киев". Там объяснили, что кости происходят из раскопок на Щекавице, где в 19-20 веках находилось городское кладбище. Археологи изучали остатки в течение нескольких десятилетий в рамках Подольской экспедиции Института археологии НАН Украины, арендовавшей помещение именно на Сковороде, 9-Б.
В 2021 году здание было закрыто на реставрацию. Как утверждают ученые, они были вынуждены покинуть помещение и вывезти оборудование. Однако оставшиеся в учреждении кости были перенесены в контейнер, а археологи к нему не имели больше доступа.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в центре Киева обнаружили загадочные тоннели. Куда они ведут.
Также "Комментарии" писали, что неподалеку от Киева нашли кладбище в возрасте тысяча лет.
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