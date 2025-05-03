В центре Киева обнаружили контейнер с 10 тоннами человеческих костей: откуда они

29 апреля на Подоле в Киеве обнаружили контейнер, заполненный человеческими останками. В нем находились черепа, кости и фрагменты скелетов общим весом более 10 тонн. Как оказалось, это археологические находки с территории старинного кладбища.

Кости в контейнере в Киеве. Фото: заповедник "Древний Киев"

Видео с большим количеством костей попало в сеть, что вынудило реагировать полицию. Как пояснили правоохранительные органы, обнаруженные на Подоле человеческие останки – это археологические находки.

Впоследствии на инцидент отреагировал государственный историко-архитектурный заповедник "Древний Киев". Там объяснили, что кости происходят из раскопок на Щекавице, где в 19-20 веках находилось городское кладбище. Археологи изучали остатки в течение нескольких десятилетий в рамках Подольской экспедиции Института археологии НАН Украины, арендовавшей помещение именно на Сковороде, 9-Б.

В 2021 году здание было закрыто на реставрацию. Как утверждают ученые, они были вынуждены покинуть помещение и вывезти оборудование. Однако оставшиеся в учреждении кости были перенесены в контейнер, а археологи к нему не имели больше доступа.

"Эти кости уже исследованы, сейчас не имеют археологической ценности и должны быть перезахоронены… Количество человеческих костей там невероятно — более 10 тонн. Это преимущественно человеческие скелеты из раскопок на склоне горы Щекавицы, где когда-то было расположено кладбище. Их более тысячи", — говорится в заявлении заповедника "Древний Киев".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в центре Киева обнаружили загадочные тоннели. Куда они ведут.

Также "Комментарии" писали, что неподалеку от Киева нашли кладбище в возрасте тысяча лет.