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В Буче в братской могиле похоронили 67 мирных жителей, убитых оккупантами (ВИДЕО)

На жутком видео видно, что жертв оккупантов похоронили в мешках

сегодня, 17:55
Автор:

Лиля Воробьева
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В городе Буча, недалеко от столицы нашего государства, родные на кладбище простились с 67 мирными жителями, погибшими от обстрелов "асвобадителей" из РФ. Печальный видеоролик с траурной церемонии появился в социальных сетях, сообщает УНИАН.

В Буче в братской могиле похоронили 67 мирных жителей, убитых оккупантами (ВИДЕО)

Мистян похоронили в одной братской могиле (фото из открытых источников)

На видео видно, что всех погибших жителей города Буча похоронили в общей братской могиле. Тела погибших были завернуты в черные полиэтиленовые мешки.

67 горожан города Буча стали невинными жертвами захватчиков, несших им "русский мир". Некоторые жертвы даже смогли идентифицировать.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ирпене убит журналист New York Times. 51-летний корреспондент всемирно известного медиа New York Times погиб от огнестрельного ранения. В настоящее время пострадавших вывезли из зоны боевых действий, отметил глава полиции Киевской области. По последним сообщениям, раненых журналистов привезли в Охматдет. Состояние здоровья журналистов пока остается неизвестным.

Также "Комментарии" сообщали о том, что  оккупанты обстреляли ночью пассажирский поезд. Российские оккупанты продолжают совершать свои циничные преступления и убивать мирное население Украины. Ночью 13 марта они обстреливали железную дорогу. У станции Брусин в Донецкой области поезд был поврежден в результате обстрела. Поезд совершал эвакуационный рейс в Лиман, чтобы забрать мирное население Луганской и Донецкой областей из зоны боевых действий. В результате преступления российских оккупантов против мирного населения на месте погибла проводница поезда, другая получила ранения. Женщина была доставлена в больницу в Славянске, где медики оказывают ей помощь.


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Источник: https://t.me/uniannet/37891
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