В боях за Мариуполь погиб спортсмен Егор Биркун

Оккупанты продолжают бомбить, разрушать Мариуполь, убивая мирное население. Украинские защитники города не сдают и защищают его дальше. В боях за город погиб член сборной Украины по смешанным боевым искусствам (UFMMA) Егор Биркун. Об этом сообщил политик Сергей Тарута.
Бизнесмен сообщил, что член сборной Украины по смешанным боевым искусствам (UFMMA) Егор Биркун погиб, защищая Мариуполь. Парень был уроженцем Кривого Рога. Политик сообщил, что 23 марта Евгений должен выступать на чемпионате мира по ММА GAMMA.
"Россияне бросают в Украину пушечное мясо, которое даже забирать не хотят. Украина теряет в этой войне цвет нации. 23 марта Евгений вместе с другими спортсменами должен выступать на чемпионате мира по ММА GAMMA, но вместо того выполнял боевое задание в полку "Азов" в составе Национальной Гвардии. 23 марта, защищая свою Родину, Евгений погиб. Помним лица наших Героев, тех, кто независимость государства и спасение людей поставил выше за свою личную жизнь. Сочувствие родным и близким! Невыразимая боль",- написал политик.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинские бойцы разгромили подразделение армии РФ, совершавшее бронетанковый прорыв в Мариуполь. На Мариупольском направлении военные отдельного отряда специального назначения "Азов" нанесли удар по российским оккупантам. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на видео Вооруженных сил Украины. Бои за украинский город Мариуполь продолжаются, несмотря на то, что он находится в осаде. Бойцы полка "Азов" также заявили, что за один день в Мариуполе был уничтожен 1 российский "Тайфун", 4 БТРа, 2 ББМ "Рысь", а также немало пехоты, в том числе 17 спецназовцев ГРУ России.