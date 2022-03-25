В боях за Мариуполь погиб спортсмен Егор Биркун

Оккупанты продолжают бомбить, разрушать Мариуполь, убивая мирное население. Украинские защитники города не сдают и защищают его дальше. В боях за город погиб член сборной Украины по смешанным боевым искусствам (UFMMA) Егор Биркун. Об этом сообщил политик Сергей Тарута.

Бизнесмен сообщил, что член сборной Украины по смешанным боевым искусствам (UFMMA) Егор Биркун погиб, защищая Мариуполь. Парень был уроженцем Кривого Рога. Политик сообщил, что 23 марта Евгений должен выступать на чемпионате мира по ММА GAMMA.

