В больнице Запорожья умер 2-летний ребенок: родители обвиняют медиков

В медицинском заведении города Запорожья ушел из жизни 2-летний ребенок. Полицейские уже возбудили по этому поводу уголовное производство, и проверяют версию, что смерть ребенка произошла из-за халатности медика. Об этом информирует городское медиа Depo.Запорожье.

Родители обвиняют врачей (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, еще 30 декабря в приемное отделение местного медицинского учреждения звонила горожанка и сказала, что смерть двухлетнего ребенка имела место по недосмотру врача. Врач не побеспокоился должным образом о маленьком пациенте.

В частности, работники местной полиции установили, что младенец находился в больнице с 24 декабря, потому что у него подозревали сердечно-сосудистую болезнь.

По факту смерти двухлетнего ребенка уже расследуется уголовное дело по правовой квалификации ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса. Это — неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это привело к тяжелым последствиям для больного. Следователи в рамках уголовного производства уже назначили соответствующие судебно-медицинские экспертизы.

Напомним , что "Комментарии" сообщили об избиении девушки на стадионе в Запорожье . Мать запорожской школьницы Жени Анна Корниенко, избитая сверстниками на школьном стадионе, обнародовала причину этой девичьей драки. Она заверила, что главная причина, по которой жестоко избили девочку, не разборки из-за парней, а телефон, который украли. По словам матери несовершеннолетней, ее дочь и подруги продержали на стадионе 2,5 часа. После этой потасовки она привезла дочь в медицинское учреждение, где было сделано МРТ головы.

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