В больнице Черкасс разворовали миллионы, выделенные на борьбу с COVID-19

Представители СБУ разоблачили хищение бюджетных средств в крупных масштабах, которые выделялись одному из областных медицинских учреждений на эпидемию коронавируса. Из-за ряда махинаций и злоупотреблений местных чиновников разворовано 12 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

В больнице Черкасс разворовали миллионы гривен, выделенных на борьбу с COVID (ssu.gov.ua)

Как установили представители следствия, организатором преступной схемы являлась заместитель руководителя финуправления.

Два года чиновница вместе с единомышленниками оплачивала несуществующие услуги и якобы осуществленные работы.

Так, она перечислила средства на счета аффилированных частных предприятий за проведенные строительные и ремонтные работы для больницы, которые они не выполняли.

Следователи также установили немалое количество фактов, когда без каких-либо оснований начислялись премии, авансы и незаработанная плата.

Как отметили в ведомстве, прикрываясь ковидными доплатами, финансистка насчитала средства,что в несколько раз были больше установленных нормой, как медицинским специалистам, так и представителям различных предприятий. Услугами которых якобы пользовалось медицинское учреждение.

Себя чиновница тоже не обделила. Открыла 10 банковских карт, куда перечисляла для собственного пользования похищенные у государства деньги.

Согласно выводам экспертиз, используя преступные схемы фигуранты имели возможность присвоить 12 миллионов гривен бюджетных средств, которые выделялись НСЗУ этому медучреждению для борьбы с коронавирусной болезнью.

Заместительница начальника финуправления уже уведомлена о подозрении по правовой квалификации ч.5 ст. 191 УКУ. Это присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Следствие продолжается.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Полмиллиона гривен на COVID-сертификатах: в Закарпатской области СБУ задержала врача.

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