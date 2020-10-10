В Бейруте опять взрывы: есть погибшие

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Владимир Лавский
В пятницу 9 октября в столице Ливана Бейруте опять произошли взрывы. Об этом сообщает издание Al Arabiya со ссылкой на Красный Крест.
По предварительным данным, причиной взрыва стал взрыв контейнеров с дизельным топливом. Изначально стало известно о двух жертвах, мужчинах, которые находились рядом с эпицентром происшествия. Затем число жертв возросло до четырех.
Сколько людей пострадало в результате чрезвычайной ситуации в Бейруте, на данный момент неизвестно. Как сообщают в Красном Кресте, на данный момент оперативно всех пытаются доставить в больницы, чтобы спасти им жизни.
Также полиция уже задержала хозяина склада, где и произошел взрыв. Одной из причин взрыва мог стать дизельный двигатель, с помощью которого происходило производство несанкционированных мобильных телефонов.
Как ранее сообщали "Комментарии", на прошлой неделе в Бейруте опять был сильный пожар.
По данным источника, место возгорания расположено недалеко от того места, где в прошлом месяце случился мощный взрыв. На месте уже работают спасатели, о жертвах на данный момент ничего неизвестно.
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