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Главная Новости Общество происшествия В Бейруте опять взрывы: есть погибшие
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В Бейруте опять взрывы: есть погибшие

В этот раз взорвался контейнер с дизельным топливом

сегодня, 03:35
Автор:

Владимир Лавский

В пятницу 9 октября в столице Ливана Бейруте опять произошли взрывы. Об этом сообщает издание Al Arabiya со ссылкой на Красный Крест. 

В Бейруте опять взрывы: есть погибшие

По предварительным данным, причиной взрыва стал взрыв контейнеров с дизельным топливом. Изначально стало известно о двух жертвах, мужчинах, которые находились рядом с эпицентром происшествия. Затем число жертв возросло до четырех. 

Сколько людей пострадало в результате чрезвычайной ситуации в Бейруте, на данный момент неизвестно. Как сообщают в Красном Кресте, на данный момент оперативно всех пытаются доставить в больницы, чтобы спасти им жизни. 

Также полиция уже задержала хозяина склада, где и произошел взрыв. Одной из причин взрыва мог стать дизельный двигатель, с помощью которого происходило производство несанкционированных мобильных телефонов.

Как ранее сообщали "Комментарии", на прошлой неделе в Бейруте опять был сильный пожар. 

По данным источника, место возгорания расположено недалеко от того места, где в прошлом месяце случился мощный взрыв. На месте уже работают спасатели, о жертвах на данный момент ничего неизвестно.



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