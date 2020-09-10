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Видеофакт: в Бейруте опять сильный пожар

В Бейруте опять начался сильный пожар

сегодня, 14:25
Автор:

Владимир Лавский

В четверг, 10 сентября, в порту Бейрута начался сильный пожар. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Видеофакт: в Бейруте опять сильный пожар

По данным источника, место возгорания расположено недалеко от того места, где в прошлом месяце случился мощный взрыв. На месте уже работают спасатели, о жертвах на данный момент ничего неизвестно. 


Как ранее сообщали "Комментарии", во время взрыва в Бейруте погиб житель Украины. 

Известно, что жертвой взрыва в Ливане стал 32-летний гражданин Украины Уильям Азар. Игорь Осташ написал, что мужчина планировал жениться и совсем недавно посещал посольство, чтобы отдать свой голос на выборах в Украине. Азар был экономистом и работал компании KPMG. Как раз перед взрывом он вышел из офиса и направлялся домой.


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