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В Бердянске бездомная нашла на свалке 100 тыс. грн и вернула: как ее отблагодарил владелец

Женщина решила вернуть средства владельцу

24 сентября 2021, 23:18 comments1354
Автор:

Лиля Воробьева

В городе Бердянске поступок горожанки, которая через превратности судьбы оказалась на дне жизни, но, показала всем, свою особую порядочность, поразил весь город своим благородством. Эта жительница нашла на свалке пакет с крупной суммой денег — свыше 110 тысяч гривен, но не присвоила их, а вернула владельцу. Правда, к его поискам пришлось привлекать волонтеров. Об этом сообщает местное издание "Бердянск -24".

В Бердянске бездомная нашла на свалке 100 тыс. грн и вернула: как ее отблагодарил владелец

Женщина отдала все деньги владельцу (фото из открытых источников)

Пакет, обычно в такие пакуют мусор, женщина, сортируя выброшено на свалке, подняла случайно. Посмотрела и глазам не поверила, он был доверху набит крупными денежными купюрами. Порядочная горожанка не соблазнилась на чужие деньги, а передала их местной активистке, которая занимается брошенными животными Валентине Мамай.

Зоозащитница нашла хозяина, который "посеял" свои сбережения через социальные сети.

Владелец  нашелся до конца дня. И получил назад пакет с немалой суммой в 110 тысяч гривен, который нашла бедная, но честная горожанка.

Счастливый, что средства нашлись, он рассказал, что вышло недоразумение, когда его сбережения спутали с тем мусором, который нужно было действительно убрать.

Своей спасительнице, которая вернула значительные финансы, он пожертвовал только 100 гривен, как награду за ее честность.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Бердянске туристы устроили массовую драку прямо в море . На курорте в Запорожской области произошел скандальный инцидент. Туристы, приехавшие отдохнуть на берегу, устроили драку прямо в море. Отдыхающие подрались из-за медуз, которые буквально заполонили водоем.


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Источник: https://www.facebook.com/groups/brd24/posts/6101563183218031/
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