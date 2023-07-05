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В Беларуси внезапно умер министр: это третий случай смерти высокого чиновника с начала войны

Умер министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко

сегодня, 11:10
Автор:
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Slava Kot
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4 июля стало известно о внезапной смерти министра транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексея Авраменко. Политику было 46 лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на государственный белорусский ресурс "Белта".

В Беларуси внезапно умер министр: это третий случай смерти высокого чиновника с начала войны

Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко

В 2019 году президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Алексея Авраменко на должность министра транспорта и коммуникаций Белоруссии. Детали связанные с причиной смерти белорусского чиновника не сообщаются.


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Это уже не первая смерть чиновников Беларуси в этом году. В апреле белорусские СМИ сообщили о смерти заместителя министра экономики Сергея Митянского, которому было 42 года.

Кроме того, в ноябре прошлого года также внезапно скончался глава белорусского министерства иностранных дел Владимир Макей. Официальную причину смерти власти Беларуси не назвали, однако СМИ утверждали о самоубийстве чиновника.

Бывший руководитель украинского МИД Павел Климкин сообщал, что, возможно, Макея убили российские спецслужбы, ведь белорусский чиновник был против резкого сближения России и Беларуси после полномасштабного вторжения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Беларуси признался в страхах аннексии Беларуси. Вскоре он скончался. Также есть оценка, что смерть главы МИДа Беларуси может быть намеком для Лукашенко от Путина.

Также "Комментарии" писали, что британский генерал предупреждает Украину о новой опасности из Беларуси. Россия может открыть второй фронт из Беларуси, потому и отправила туда лидера вагнеровцев. Кроме того, действия Лукашенко унизили Путина , и теперь президент Беларуси использует ситуацию с бунтом Пригожина для своих целей.



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Источник: https://www.belta.by/society/view/umer-ministr-transporta-i-kommunikatsij-belarusi-aleksej-avramenko-575320-2023/
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