В Балаклее масштабный пожар: огонь угрожает домам (ВИДЕО)

В Балаклее масштабный пожар, фото ГСЧС

В городе Балаклея произошел масштабный пожар на открытой местности, огонь угрожал домам местных жителей и многоэтажкам. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Харьковской области.



Известно, что о возгорании сухостоя спасателям сообщили 6 октября, около 12:27. Пожар разгорелся на территории, находящейся на улице Центральной.

Для ликвидации огня на место прибыли спасатели трех отделений. Также им помогали сотрудники отделения Балаклейского лесхоза и местные военнослужащие.

Пока приехали пожарные, огонь быстро разгорелся и сухой камыш пылал на площади почти 5 гектаров. Рядом расположены жилые дома, трансформаторные подстанции и другие объекты, которые мог повредить пожар.

Пожарные все еще продолжают тушить огонь, пожар уже локализован. Сейчас угрозы для местных жителей нет. Пламя контролируемое, пишут в ГСЧС.

Местные жители пишут в соцсети, что термометр показывал 45 градусов, а окна в домах просто трескались от температуры. Жители многоэтажек писали, что от горячие волны воздуха достигали их балконов.

Огонь вплотную приблизился к домам местных жителей, как видно из видео. Люди напуганы и говорят, что скорее всего кто-то поджег камыш намеренно, нанеся вред животным и ставя под угрозу людей.

"Из-за постоянных поджогов вот такими болванами камышей и травы вынуждены были приобрести себе помпу", — написала пользователь Instagram.

"Интересно, как себя чувствует человек, который это сделал?", — спрашивает администратор местной группы в соцсети.

Как сообщал портал "Комментарии", в Харьковской области двое человек пострадали во время пожара.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!