В Балаклее масштабный пожар: огонь угрожает домам (ВИДЕО)

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Козлова Альбіна
В Балаклее масштабный пожар, фото ГСЧС
В городе Балаклея произошел масштабный пожар на открытой местности, огонь угрожал домам местных жителей и многоэтажкам. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Харьковской области.
Известно, что о возгорании сухостоя спасателям сообщили 6 октября, около 12:27. Пожар разгорелся на территории, находящейся на улице Центральной.
Для ликвидации огня на место прибыли спасатели трех отделений. Также им помогали сотрудники отделения Балаклейского лесхоза и местные военнослужащие.
Пока приехали пожарные, огонь быстро разгорелся и сухой камыш пылал на площади почти 5 гектаров. Рядом расположены жилые дома, трансформаторные подстанции и другие объекты, которые мог повредить пожар.Пожарные все еще продолжают тушить огонь, пожар уже локализован. Сейчас угрозы для местных жителей нет. Пламя контролируемое, пишут в ГСЧС.
Местные жители пишут в соцсети, что термометр показывал 45 градусов, а окна в домах просто трескались от температуры. Жители многоэтажек писали, что от горячие волны воздуха достигали их балконов.
Огонь вплотную приблизился к домам местных жителей, как видно из видео. Люди напуганы и говорят, что скорее всего кто-то поджег камыш намеренно, нанеся вред животным и ставя под угрозу людей.
Как сообщал портал "Комментарии", в Харьковской области двое человек пострадали во время пожара.
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