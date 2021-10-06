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В Балаклее масштабный пожар: огонь угрожает домам (ВИДЕО)

От огня в домах трещали стекла

сегодня, 17:25
Автор:

Козлова Альбіна

В Балаклее масштабный пожар: огонь угрожает домам (ВИДЕО)

В Балаклее масштабный пожар, фото ГСЧС

В городе Балаклея произошел масштабный пожар на открытой местности, огонь угрожал домам местных жителей и многоэтажкам. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Харьковской области.

Известно, что о возгорании сухостоя спасателям сообщили 6 октября, около 12:27. Пожар разгорелся на территории, находящейся на улице Центральной.

Для ликвидации огня на место прибыли спасатели трех отделений. Также им помогали сотрудники отделения Балаклейского лесхоза и местные военнослужащие.

Пока приехали пожарные, огонь быстро разгорелся и сухой камыш пылал на площади почти 5 гектаров. Рядом расположены жилые дома, трансформаторные подстанции и другие объекты, которые мог повредить пожар.

Пожарные все еще продолжают тушить огонь, пожар уже локализован. Сейчас угрозы для местных жителей нет. Пламя контролируемое, пишут в ГСЧС.

Местные жители пишут в соцсети, что термометр показывал 45 градусов, а окна в домах просто трескались от температуры. Жители многоэтажек писали, что от горячие волны воздуха достигали их балконов.

Огонь вплотную приблизился к домам местных жителей, как видно из видео. Люди напуганы и говорят, что скорее всего кто-то поджег камыш намеренно, нанеся вред животным и ставя под угрозу людей.

"Из-за постоянных поджогов вот такими болванами камышей и травы вынуждены были приобрести себе помпу", — написала пользователь Instagram.
"Интересно, как себя чувствует человек, который это сделал?", — спрашивает администратор местной группы в соцсети.

Как сообщал портал "Комментарии", в Харьковской области двое человек пострадали во время пожара.


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Источник: https://kh.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/18417.html
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