В автокатастрофе в Винницкой области погибли люди: что известно о трагедии

В пятницу, на дороге "Стрый-Изварино", в пределах Винницкого района произошла авария с участием трех автомобилей. В результате погибли два человека. Об этом сообщают на сайте пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.



Потерпевшие погибли на месте аварии, фото Нацполиции

Известно, что неподалеку от поселка Вороновица грузовик марки Iveko Stralis с прицепом выехал на встречную полосу, где в нее врезались два легковых автомобиля. Сообщается, что водитель грузовика совершал маневр разворота на дороге в темное время суток, около 18:20.

От полученных травм в результате столкновения супруги погибли на месте происшествия. Мужчина и женщина были уроженцами села в Гайсинском районе. Погибшим было 60 и 58 лет, они ехали в автомобиле марки Volkswagen Touran.

На место прибыли полицейские и медики "скорой", которые госпитализировали находившихся в салоне легковушки Citroen Berlingo пострадавших. Этот автомобиль тоже попал в аварию. Два человека 29 лет получили многочисленные травмы разной степени тяжести, известно, что водитель и пассажир.

Водитель грузовика травм не получил, за рулем ехал трезвым. Полицейские разыскивают свидетелей аварии и проводят следственные действия.

По факту гибели людей открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких лиц).

Если вина водителя будет доказана в суде, ему может грозить наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Однако пока никому не объявлено о подозрении.

Как сообщал портал "Комментарии", в ДТП во Львовской области погиб известный футбольный тренер.

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