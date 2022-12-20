В Австралии произошло массовое отравление людей: причины шокируют

Более 200 человек из нескольких штатов Австралии обратились за медицинской помощью из-за отравления шпинатом. Как оказалось, люди приобрели токсичную зелень в популярной сети супермаркетов и употребили в пищу.

Зелень/ Фото из открытых источников

После этого пострадавшие начали ощущать тошноту и головокружение, а также бред. Кроме этого, многие отравившиеся поступали в больницы в достаточно тяжелом состоянии и у них врачи диагностировали галлюцинации, спутанность сознания, лихорадку, помутнение зрения и тахикардию.

О первых пострадавших стало известно в пятницу вечером, 16 декабря. На данный момент общее число отравившихся шпинатом перевалило за отметку в 200 человек. Сообщается, что среди пострадавших также есть дети.

Только в штате Новый Южный Уэльс, на территории которого расположен Сидней, за медицинской помощью обратилось 164 человека, из них — 42 были экстренно госпитализированы.

Как оказалось, причиной массового отравления стало то, что в партию свежего шпината попало токсичное растение под названием дурман. Партию зараженного шпината изъяли из продажи, а всех жителей Австралии попросили избавиться от приобретенной ранее зелени и не употреблять ее в пищу. Об этом сообщает издание NYT.

Было установлено, что зараженный шпинат на прилавки магазинов поставила крупная компания Riviera Farms. Специалистам удалось оперативно установить источник отравления людей и стабилизировать состояние пострадавших. Не смотря на столь быстрое реагирование токсичный шпинат все-таки успел попасть в полуфабрикаты, сухие приправы и наборы для приготовления салатов.

Для справки: Дурман — это травянистое растение, которое является крайне ядовитым. Алкалоиды дурмана оказывают спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру, расширяют зрачки, повышают внутриглазное давление, вызывают паралич.

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