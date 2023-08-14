В Армении погиб украинский дипломат: подробности смерти

13 августа погиб временный поверенный Украины Александр Сенченко, руководивший дипломатической миссией Украины в Армении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Украинский дипломат Александр Сенченко. Фото из открытых источников

Информацию о смерти украинского дипломата подтвердили в МИДе, где указали, что трагедия произошла в Армении.

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Армянские СМИ сообщили подробности смерти Александра Сенченко. 13 августа около 20 часов в спасательный центр поступила информация, что на одном из пляжей озера Севан мужчина исчез в воде в 25 м от берега.

Спасатели использовали катер и приплыли на место исчезновения мужчины. Они вытащили его тело из глубины в 1,5 м и отправились на берег, где их ждали медицинские работники. Медики констатировали смерть украинского дипломата.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Армения просит экстренное заседание Совбеза ООН по Карабаху. Ереван обвиняет Баку в умышленной блокаде Карабаха, Азербайджан исключает эти заявления.

Также "Комментарии" писали о российском дипломате, организующем регулярные парады на территории страны НАТО. Российский дипломат Андрей Чемерило был назначен на норвежский архипелаг Шпицберген генконсулом в 2022 году. После этого россиянин провел по меньшей мере три парада, чем шокировал норвежцев. Два парада состоялись в честь Дня военно-морских сил РФ, а один по случаю Дня победы. Дипломат использует русскую символику и возглавляет парады. Норвежские СМИ сообщали, что Чемерило является агентом внешней разведки РФ, однако дипломат отрицает такие обвинения.