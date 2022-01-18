В Афганистане произошло мощное землетрясение: по меньшей мере 22 человека погибли

В понедельник, 17 января, на западе Афганистана произошло землетрясение, в результате которого погибли более 20 человек и были разрушены сотни домов. Об этом сообщает CNN.

Землетрясение - фото из открытых источников

Согласно фотографиям местных властей, подземные толчки магнитудой 5,6 всколыхнули граничащую с Туркменистаном западную провинцию Бадгис, во второй половине дня, превратив кирпичные дома в руины.

"К сожалению, наши первые отчеты показывают, что 22 человека, включая женщин и детей, погибли, еще четверо получили ранения. Бадгис – это горная провинция, количество потерь может возрасти ", — сказал Баз Мохаммад Сарвари, директор по вопросам информации и культуры администрации провинции Бадгис.

Мулла Джанан Саек, руководитель оперативного центра по чрезвычайным ситуациям Министерства по чрезвычайным ситуациям, подтвердил число погибших и сказал, что было повреждено более 700 домов.

Санулла Сабит, руководитель медсестринского отделения главной больницы столицы Бадгиса, сообщил, что они получили пятерых пациентов, раненых в результате землетрясения, в основном с переломами костей.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло на глубине 30 километров (около 19 миль).

Как сообщали ранее "Комментарии", Грецию сотрясло мощное землетрясение магнитудой более 5 баллов. Сначала специалисты заявляли о том, что магнитуда подземных толчков составляет 6,1 балла по шкале Рихтера, однако позже сейсмологический центр снизил ее до 5,7 балла. Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился в 53 километрах от города Ираклион. Ядро сейсмоактивности залегала на глубине более 60 километров.

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