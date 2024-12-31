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Ужасная авария в Прикарпатье: BMW врезался в грузовик, погибли пять человек (ФОТО)

Полиция выяснила, что водитель легковушки превысил скорость, убив себя и четверых пассажиров

сегодня, 11:57
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Николай Лисицын

Ужасная авария в Прикарпатье: BMW врезался в грузовик, погибли пять человек (ФОТО)

В Ивано-Франковской области 31 декабря автомобиль столкнулся с грузовиком, погибли пять человек. Фото: ГСЧС Украины

Вблизи села Насташино в Ивано-Франковской области вечером 30 декабря произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли пять человек, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ГСЧС Украины. Авария произошла около 21:50 30 декабря на автодороге Н-09 Мукачево-Львов в селе Насташино, Бурштынской ТГ.

В ДТП погибли молодые люди, среди которых двое несовершеннолетних. Спасатели деблокировали тела 15-летней и 18-летней девушки и трех парней 2004, 2006 и 2008 годов рождения. К ликвидации ДТП было привлечено 19 спасателей и четыре единицы техники. Кроме того, на месте происшествия работала психолог, которая оказывала помощь и поддержку очевидцам и родственникам погибших.

В Главном управлении Национальной полиции в Ивано-Франковской области уточнили, что в ДТП погибли водитель легкового автомобиля и четыре его пассажира. Правоохранители установили, что 20-летний водитель BMW 520, житель Бурштына, превысил допустимую скорость и на повороте выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF. За рулем грузовика находился 52-летний житель Молдовы, о его состоянии не сообщается (кроме того, что водитель был трезв).

В Нацполиции также установили, что высота протектора задних колес BMW не соответствовала требованиям ПДД.

Как сообщал портал "Комментарии", с января по август 2024 года в Украине произошло 16 621 ДТП. Основными причинами аварий были нарушения скорости и правил маневрирования. Всего из-за превышения скорости погибли 1093 человека. Еще 305 смертельных случаев произошло из-за неправильного маневрирования водителей. Незначительное, но трагическое количество погибших, а именно 82 человека, было зафиксировано среди пешеходов, пересекавших дорогу в неположенных местах.



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Источник: https://www.facebook.com/dsns.if/posts/pfbid09ZdNnq9Vpp96vhSLLXVFuqs7vnUY1qVZpgGW8QbnvgDSr5mW4xHPHQkovzr9VaCRl
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