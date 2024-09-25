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Самые распространенные причины ДТП в Украине: опубликована статистика

С начала года в Украине в ДТП погибли более 1,9 тыс. человек

сегодня, 11:39
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Черновалова Кристина

В Украине за последние восемь месяцев в дорожных авариях погибли почти две тысячи человек. Это больше, чем в прошлом, на 10,5%. Об этом сообщили в Укравтопроме.

Самые распространенные причины ДТП в Украине: опубликована статистика

В 2024 году в Украине погибло почти 2 тысячи человек в ДТП

Всего с января по август в Украине произошло 16 621 ДТП. Причины и обстоятельства ДТП варьируются, но основными факторами, приводящими к роковым последствиям, остаются нарушения скорости и правил маневрирования. Всего из-за превышения скорости погибли 1093 человека. Еще 305 смертельных случаев произошло из-за неправильного маневрирования водителей. Незначительное, но трагическое количество погибших, а именно 82 человека, было зафиксировано среди пешеходов, пересекавших дорогу в неположенных местах.

Что касается времени аварий, то они чаще всего происходят в вечерние часы между 17 и 19 часами, особенно в пятницу, что считается самым опасным днем недели. Это время, когда многие водители спешат домой после недельной работы, а увеличение трафика значительно повышает риски на дорогах.

Национальная кампания безопасности дорожного движения призывает водителей к большему вниманию и ответственности.

"Берегите себя и других участников дорожного движения. Не нарушайте правила и будьте особенно внимательны во время вождения", — отмечает представитель патрульной полиции.

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Источник: https://t.me/ukrautoprom/4826
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