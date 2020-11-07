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Главная Новости Общество происшествия Ужас выходного дня: полиция в одной из квартир обнаружила тела четырех убитых
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Ужас выходного дня: полиция в одной из квартир обнаружила тела четырех убитых

Следствие пока не может дать ответ, что случилось на самом деле

сегодня, 13:57
Автор:

Владимир Лавский

Четырех человек убили из огнестрельного оружия в одной из квартир в Екатеринбурге. Следователи возбудили уголовное дело, сообщает в субботу пресс-служба регионального следственного управления СК.

Ужас выходного дня: полиция в одной из квартир обнаружила тела четырех убитых

"Ночью 7 ноября 2020 года в правоохранительные органы Орджоникидзевского района Екатеринбурга поступило сообщение об обнаружении в квартире на 5-м этаже дома по улице Социалистической тел четырех человек с признаками огнестрельных ранений. По данному факту территориальным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, были найдены тела трех мужчин и одной женщины. У всех убитых зафиксировали огнестрельные ранения, которые нанесли, предварительно, охотничьим карабином "Сайга". Его обнаружили и изъяли с места происшествия. Кроме того, из квартиры, где произошло убийство, госпитализировали 17-летнюю девушку также с огнестрельным ранением.

"По рассматриваемой версии, хозяин квартиры, воспользовавшись имеющимся у него карабином, произвел выстрелы в находившихся у него в гостях граждан, после чего свел счеты с жизнью. Точные обстоятельства ЧП и мотивы совершенного преступления устанавливаются в ходе следственных мероприятий", — уточняется в сообщении.

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Источник: https://tass.ru/proisshestviya/9937197
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