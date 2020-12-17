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Успешный госслужащий: в Харькове фигуранта уголовного дела Бойченко повысили в должности

Госисполнителю инкриминируют злоупотребление полномочиями

сегодня, 17:30
Автор:

Станислав Молчанов

Согласно данным Единого реестра судебных решений, в харьковский суд вернули дело новоназначенного главы Шевченковского отдела Государственной исполнительной службы, которому инкриминируют злоупотребление полномочиями.

Успешный госслужащий: в Харькове фигуранта уголовного дела Бойченко повысили в должности

ФОТО: Из открытых источников

По данным следствия, госисполнитель нарушил закон еще до своего назначения на руководящую должность. В 2016-2017 годах Вадим Бойченко занимался долгами научно-исследовательского института "Укрводгео". Он передал на реализацию помещения НИИ стоимостью 3,2 миллиона гривен, хотя на их продажу был наложен мораторий. 

В 2018 году харьковчанином были проданы помещения на 672 тысячи, а сам он получил официальную премию в 28 тысяч гривен. Правоохранительные органы открыли уголовное производство по статьям 364 ("злоупотребление властью") и 191 ("растрата или присвоение имущества") УК Украины. 

Расследование еще продолжается, однако действия самого госисполнителя переквалифицировали по статье 365-2 ("злоупотребление полномочиями лицами, которые оказывают публичные услуги, если оно повлекло тяжкие последствия") УК Украины. Бойченко даже попытались отстранить от должности, однако суд не поддержал требования следователя. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью.

В октябре 2020 года обвинительный акт против сотрудника Государственной исполнительной службы передали в суд, а затем материалы были перенаправлены в Высший антикоррупционный суд. Однако там решили, что дело должно рассматриваться на месте, и вернули его в Харьковский апелляционный суд. 

Пока в судах решали, кто будет рассматривать дело Вадима Бойченко, сам он пошел на повышение, несмотря на то, что еще летом на него был наложен домашний арест.  Если ранее он был главным госисполнителем отдела принудительного исполнения решений, то с 23 ноября возглавил Шевченковский отдел службы.

Согласно данным электронной декларации, госисполнитель и его родственники владеют двумя квартирами в Харькове, домом и участком в поселке Высокий, а также жильем на территории временно оккупированного Крыма. Бойченко задекларировал четыре машины — два ВАЗа, Suzuki Vitara и Toyota RAV4 2017 года выпуска. Причем последний обошелся мужчине всего в 326 тысяч гривен, хотя в среднем они стоят от полумиллиона в украинской валюте, учитывая то, что с января по июнь 2020 года харьковчанин заработал менее 100 тысяч гривен.


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Источник: https://www.newsroom.kh.ua/news/uspeshnaya-karera-v-gossluzhbe-v-harkove-figurant-ugolovnogo-dela-poshel-na-povyshenie
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