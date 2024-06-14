В возрасте 44 лет умерла украинская балерина, заслуженная артистка Украины Кристина Трач. Об этом сообщили коллеги артистки на странице Львовской национальной оперы в Facebook.

Ушла из жизни заслуженная артистка Украины

Кристина Трач, долгие годы связанная с Львовским национальным театром оперы и балета имени Соломии Крушельницкой, была признана одной из самых талантливых исполнительниц современности. Её жизнь и карьера были полны творчества и страсти к балету, начиная от обучения в Львовском государственном училище культуры и искусств и заканчивая звездными выступлениями на самой престижной украинской сцене.

"Она изучила и исполнила несколько сольных партий, привлекая к себе внимание публики и педагогов как талантливая молодая артистка балета, обладавшая прекрасными сценическими данными, виртуозной техникой. Работая в балетной труппе, вошла во все сольные номера спектаклей. С каждым танцем, количество ведущих партий росло", - говорится в сообщении театра.

Во время своей карьеры Кристина исполнила более двадцати сложнейших балетных партий, включая такие известные роли, как Никия в "Баядерке", Гамзатти и Китри в "Дон Кихоте", Жизель и Мирта в "Жизеле". Её уникальная техника, артистизам и способность передавать глубокие эмоции через танец завораживали зрителей, поднимая уровень культурного восприятия балетного искусства в Украине.

Прощание с Кристиной Трач состоится 15 июня в фойе Львовской национальной оперы. Время ухода великой балерины оставило печать скорби на сердцах её коллег и поклонников.

Причина смерти артистки пока не разглашается. Кристина Трач останется в памяти как символ красоты и грации, воплощение лучших традиций украинского балета.