Ушел на рыбалку с беременной женой: в Житомирской области пропавшего без вести мужчину нашли мёртвым

В Житомирской области обнаружили труп мужчины. Об этом пишет издание ТСН.

В Житомирской области обнаружили труп рыбака. Фото из открытых источников

Как стало известно, 4 декабря местный житель со своей беременной супругой отравился на рыбалку, оставив дома двух детей. Домой они так и не вернулись.

Сообщается, что малыши пробыли одни в доме несколько суток, пока старший ребёнок не вылез из окна и не сообщил о произошедшем родственникам.

Сотрудники спасательной службы совместно с водолазами начали поиски. К ним также присоединились местные рыбаки. На четвертый день поисков в водоеме обнаружили бездыханное тело утонувшего рыбака. Кроме того ими была найдена опрокинутая лодка.

Поиски жены умершего рыбака продолжаются. Известно, что женщина была на восьмом месяце беременности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в России потерпел крушение небольшой частный вертолет. На его борту находился только пилот. Он направлялся в район Каракольских озер, однако во время полета воздушное судно пропало с радаров. Позже был зафиксирован сигнал аварийного маяка. Согласно предварительной информации, в результате происшествия пилот погиб.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что на западе Австралии разгорелся мощный лесной пожар. Возгорание произошло в популярном среди туристов районе. Пламя уже успело охватить несколько тысяч гектаров земель. С огнем бороться сотни сотрудников пожарной службы. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться. Ликвидации возгорания мешают плохие погодные условия. В настоящее время причина возникновения пожара неизвестна.





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