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Ушел из жизни заслуженный артист Украины Валерий Бассель

Все желающие могут провести артиста в последний путь во вторник, 10 сентября, в 11:00 возле Одесского академического театра кукол

сегодня, 15:38
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Черновалова Кристина

Вчера, в возрасте 85 лет, скончался заслуженный артист Украины и легенда украинского театра и кино — Валерий Бассель. Бассель известен своей работой в более чем 50 фильмах, а также как театральный режиссер и педагог. Прощание с артистом запланировано на 10 сентября у Одесского академического театра кукол.                                 

Ушел из жизни заслуженный артист Украины Валерий Бассель

Умер заслуженный артист Украины

Валерий Бассель родился в России, но настоящую известность приобрел на Украине. Свою карьеру в театре он начал в 1970-х, играя на сцене Одесского русского драматического театра им. А. Иванова и сотрудничая с Одесской киностудией. Среди его самых известных работ в кино — роли в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Волшебный голос Джельсомино" и "Зеленый фургон".          

После успешной актерской карьеры, Бассель основал свой театр "Суета сует", где он не только режиссировал, но и продолжал выступать как актер. С 2012 года Валерий Михайлович работал в Одесском академическом театре кукол, где занимал должность помощника художественного руководителя.                                        

Коллеги и ученики Басселя вспоминают его как неповторимую творческую личность, чье влияние на театральное искусство трудно переоценить. На странице театра в Facebook его коллеги выразили глубокие соболезнования.

"Это огромная потеря для театральной Одессы. Соболезнования всем близким и поклонникам таланта артиста".

Прощание с Валерием Басселем предоставит возможность его поклонникам и друзьям отдать последние почести. Все желающие могут присоединиться к церемонии, которая начнется в 11:00 возле Одесского академического театра кукол.



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