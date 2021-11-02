Ушел из жизни легендарный украинский спортсмен: что известно о его смерти

В городе Харьков умер легендарный украинский спортсмен, известный в мире фехтовальщик, который за свою жизнь пять раз боролся за звание чемпиона мира, Виктор Путятин. Ему было 80 лет. Об этом сообщает УНИАН.

Виктор Путятин (фото Facebook)

Почему умер двукратный серебряный призер Олимпийских игр и один из сильнейших фехтовальщиков мира в прошлом? По озвученной информации, он страдал от разных болезней, несколько раз перенес операционное вмешательство на суставах. Потому что без этого не смог бы ходить. Врачи вместе с ним боролись за его здоровье и последующее продолжение жизнедеятельности известного спортсмена.

Важно, что этот знаменитый житель Харькова два раза боролся за серебряную медаль на Олимпийских играх в Мехико в 1968 году и в Мюнхене в 1972 году. Еще у него было звание вице чемпиона в командной рапире. Пять раз Виктор Путятин был чемпионом мира. Закончив свою спортивную карьеру, он тренировал итальянских спортсменов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Умер бывший футболист "Шахтера" и "Динамо". В возрасте 56 лет ушел в вечность полузащитник двух легендарных футбольных команд — донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Сергей Герасимец. Об этом сообщает пресс-служба команды горняков.

Известный футболист родился в столице Украины в 1965 году. Начинал он в киевском "Динамо". Но показать свои лучшие спортивные качества здесь он не смог, потому что долгое время находился запасным. Дальше в его карьере уже сборная донецкого "Шахтера". Родная команда, за которую он сыграл более полусотни разных матчей и забил 4 мяча, сделала его популярным. Также Герасимец успел не только поиграть, но и развивать футбол как спорт в Белоруссии, России, Израиле и Литве.

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