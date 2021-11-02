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Ушел из жизни легендарный украинский спортсмен: что известно о его смерти

В возрасте 80 лет перестало биться сердце Виктора Путятина

сегодня, 16:50
Автор:

Лиля Воробьева
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В городе Харьков умер легендарный украинский спортсмен, известный в мире фехтовальщик, который за свою жизнь пять раз боролся за звание чемпиона мира, Виктор Путятин. Ему было 80 лет. Об этом сообщает УНИАН.

Ушел из жизни легендарный украинский спортсмен: что известно о его смерти

Виктор Путятин (фото Facebook)

Почему умер двукратный серебряный призер Олимпийских игр и один из сильнейших фехтовальщиков мира в прошлом? По озвученной информации, он страдал от разных болезней, несколько раз перенес операционное вмешательство на суставах. Потому что без этого не смог бы ходить. Врачи вместе с ним боролись за его здоровье и последующее продолжение жизнедеятельности известного спортсмена.

Важно, что этот знаменитый житель Харькова два раза боролся за серебряную медаль на Олимпийских играх в Мехико в 1968 году и в Мюнхене в 1972 году. Еще у него было звание вице чемпиона в командной рапире. Пять раз Виктор Путятин был чемпионом мира. Закончив свою спортивную карьеру, он тренировал итальянских спортсменов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что   Умер бывший футболист "Шахтера" и "Динамо". В возрасте 56 лет ушел в вечность полузащитник двух легендарных футбольных команд — донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Сергей Герасимец. Об этом сообщает пресс-служба команды горняков.

Известный футболист родился в столице Украины в 1965 году. Начинал он в киевском "Динамо". Но показать свои лучшие спортивные качества здесь он не смог, потому что долгое время находился запасным. Дальше в его карьере уже сборная донецкого "Шахтера". Родная команда, за которую он сыграл более полусотни разных матчей и забил 4 мяча, сделала его популярным. Также Герасимец успел не только поиграть, но и развивать футбол как спорт в Белоруссии, России, Израиле и Литве.

 


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Источник: https://sport.unian.ua/othersports/pomer-legendarniy-ukrajinskiy-sportsmen-novyny-sportu-11596573.html?_gl=1*itw03u*_ga*MTQ4MjkxMDA1OS4xNjIzMTYzODgx*_ga_JLSK4Y8K67*MTYzNTg1NDQ4MC4y
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