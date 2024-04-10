Ушел из жизни лауреат Нобелевской премии, открыватель "частицы Бога"

Мировое научное сообщество оплакивает потерю одного из величайших условий нашего времени. Питер Хиггс, лауреат Нобелевской премии по физике и фигура, чье имя навсегда запечатлено в истории науки благодаря его революционному прогнозу существования бозона Хиггса, скончался на 95-м году жизни.

Умер авторитетнейший физик современности Питер Гиггс

Эдинбургский университет, где Хиггс работал большую часть своей жизни, объявил о печальной новости, отметив, что ученый умер мирно в своем доме после болезни.

"Профессор Питер Хиггс умер в возрасте 94 лет. Он мирно ушел из жизни у себя дома после непродолжительной болезни", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте университета.

Его теории, первоначально казавшиеся непонятными и даже фантастическими, оказались ключом к пониманию фундаментальных свойств материи. Предсказание существования бозона Хиггса, сделанное еще в 1964 году, стало реальностью только в 2012 году, когда исследователи Большого адронного коллайдера Европейской организации ядерных исследований (CERN) официально подтвердили его обнаружение.

Это открытие не просто подтвердило существование бозона, но и помогло понять, почему элементарные частицы имеют массу, являющуюся ключевым элементом в понимании структуры Вселенной. В 2013 году, за огромный вклад в физику и подтверждение своих теорий на практике, Питер Хиггс был удостоен Нобелевской премии.

Коллеги ученого вспоминают его не только как гения своего дела, но и как скромную и преданную личность, избегающую славы и внимания прессы. Эмоциональная реакция Хиггса на получение Нобелевской премии – его слизи и слова "Очень приятно иногда оказываться правым" – лишь подчеркивают глубину его пристрастия к науке и скромность перед лицом ее огромного потенциала.