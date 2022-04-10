Уничтожил несколько единиц вражеской техники: в войне с российскими оккупантами погиб десантник "Балу"

Во время боя с российскими захватчиками погиб военный десантно-штурмовой роты Владимир Балюк. Он был на одной из важных должностей в боевых подразделениях 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

На фронте погиб десантник Балу (фото: t.me/ru_dshv)

Об этом информируют в командовании ДШУ ВСУ.

Смельчак погиб 5 апреля на южной территории нашей страны, ведя бой с превосходящими силами противника.

"В бою он лично уничтожил две вражеские БМД и немало живой силы противника... "Балу", мы всегда будем тебя помнить! Мы отомстим за тебя, брат!", — отмечено в обнародованной информации.

Представители командования ДШВ ВСУ отмечают, что герой являлся образцовым представителем современного сержантского корпуса Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. У него была высокая профессиональная подготовка, немалый боевой опыт и он неоднократно был участником международных учений.

Защитник был главным сержантом десантно-штурмовой роты. Кроме этого, стало известно, что Герой жил в селе Сереховичи, Ковельского района, что в Волынской области.

За проявленное личное мужество и героизм, стойкость и решительность при отпоре и сдерживании вооруженной агрессии российской федерации, главный сержант десантно-штурмовой роты сержант Владимир Балюк представлен к званию – Герой Украины (посмертно).



Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в бою над Житомирщиной погиб украинский летчик. В воздушном бою в Житомирской области героически погиб командир авиационного звена авиационной эскадрильи Севастопольской бригады тактической авиации Дмитрий Чумаченко, спасший сотни мирных украинцев ценой собственной жизни. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделало Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым в Фейсбуке. Представительство сообщает, что 23 марта Дмитрий отвел самолет от сельских домов на лесополосу, получив повреждение в бою с противником. Благодаря героическому поступку Дмитрия были спасены сотни жизней.

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