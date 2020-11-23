Умерла главная звезда зарубежных сериалов прошлого века

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Владимир Лавский
В субботу, 21 ноября, скончалась мексиканская актриса Малени Моралес. Об этом сообщает твиттер-аккаунт Национальной ассоциации мексиканских актеров.
Наибольшую известность актриса получила в 1990-е годы после съемок в сериалах "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза". Причина смерти на данный момент не называется, хотя, по версии СМИ, в последние годы Моралес боролась с раком легких.
В сентябре 2019 года в интервью изданию Sale el Sol муж актрисы, актер и режиссер Отто Сиргит заявил, что Мален удалось победить рак. Впрочем, каких-либо подробностей он не предоставил.
Позже муж подтвердил, что она боролась с продолжительной болезнью.Как ранее сообщали "Комментарии", в России избили известного актера.
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