Умер звезда сериалов "Отчаянных домохозяек" и "Теории Большого взрыва"

Боб Ньюхарт — это имя знакомо многим поколениям. Вчера стало известно, что выдающийся актер и комик, умер в Лос-Анджелесе. Ему было 94 года.

Конец эпохи: скончался актер и комик Боб Ньюхарт

Свою карьеру он начал еще в 1950-х, выступая в комедийных шоу. Ньюхарт стал известен благодаря своему особенному голосу и манере говорить с заиканием, которое он превратил в свою фишку. Его первый большой успех пришел с альбомом "The Button-Down Mind of Bob Newhart", который стал хитом и занял первое место в американском чарте Billboard.

Вскоре Ньюхарт перешел на телевидение, где его ждал еще больший успех. Его шоу "The Bob Newhart Show" (1961-1962) получило премию Пибоди, а сам актер стал одним из самых узнаваемых лиц на американском телевидении.

Помимо музыкального успеха, Ньюхарт завоевал любовь зрителей своими ролями в таких популярных ТВ-сериалах, как "Отчаянные домохозяйки" и "Теория большого взрыва".





За свою долгую карьеру Ньюхарт получил много наград, включая "Грэмми", "Эмми" и "Золотой глобус". Эти награды подтверждают его талант и любовь зрителей.

За свою долгую и плодотворную карьеру Боб Ньюхарт стал настоящей иконой комедийного жанра. Его талант, остроумие и обаяние покорили сердца миллионов зрителей. Он оставил после себя не только множество блестящих ролей, но и целую школу комедии, вдохновившую многих молодых актеров и комиков.

Боб Ньюхарт был не только выдающимся артистом, но и заботливым семьянином. У него остались четверо детей и десять внуков.

Уход Боба Ньюхарта – это огромная потеря для мира кино и телевидения. Его талант, юмор и человечность навсегда останутся в памяти всех, кто знал и любил его творчество.