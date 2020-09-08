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Главная Новости Общество происшествия Умер второй военный, раненный в результате подрыва автомобиля в зоне ООС 6 сентября
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Умер второй военный, раненный в результате подрыва автомобиля в зоне ООС 6 сентября

Матросу было всего 20 лет

сегодня, 17:17
Автор:

Дмитрий Симоненко

Скончался второй военнослужащий, который был ранен в результате подрыва автомобиля на Донбассе вблизи населенного пункта Новгородское. Об этом информирует 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского на странице в Facebook.

Умер второй военный, раненный в результате подрыва автомобиля в зоне ООС 6 сентября

Фото: Facebook 35 отдельная бригада морской пехоты

"Матрос Волков Руслан Михайлович - огнеметчик огнеметного взвода роты радиационной, химической, биологической защиты воинской части А-0216. 04.01.2000 года рождения. Умер: 07.09.2020 года в больнице в результате многочисленных ожогов, полученных во время взрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения ООС", - сообщает пресс-служба бригады.

Напомним, вчера пресс-служба штаба Операции объединенных сил сообщила о смерти первого военнослужащего, который умер от ожогов, полученных в результате подрыва автомобильной разливочной станции АРС-14.

Как сообщало издание "Комментарии", первой жертвой пожаров на Луганщине среди военнослужащих ООС стал старшина Артем Бондаренко. По словам сослуживцев, Бондаренко погиб во время эвакуации имущества с места дислокации подразделения, когда пожар приближался к позициям ВСУ.


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