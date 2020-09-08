Умер второй военный, раненный в результате подрыва автомобиля в зоне ООС 6 сентября

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Дмитрий Симоненко
Скончался второй
военнослужащий, который был ранен в результате подрыва автомобиля на Донбассе вблизи
населенного пункта Новгородское. Об этом информирует 35 отдельная бригада
морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского на странице в Facebook.
Фото: Facebook 35 отдельная бригада морской пехоты
"Матрос Волков
Руслан Михайлович - огнеметчик огнеметного взвода роты радиационной,
химической, биологической защиты воинской части А-0216. 04.01.2000 года
рождения. Умер: 07.09.2020 года в больнице в результате многочисленных ожогов,
полученных во время взрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве в зоне
проведения ООС", - сообщает пресс-служба бригады.
Напомним, вчера
пресс-служба штаба Операции объединенных сил сообщила о смерти первого военнослужащего,
который умер от ожогов, полученных в результате подрыва автомобильной
разливочной станции АРС-14.
Как сообщало издание "Комментарии",
первой жертвой пожаров на Луганщине среди военнослужащих ООС стал старшина Артем Бондаренко.
По словам сослуживцев, Бондаренко погиб во время эвакуации имущества с места
дислокации подразделения, когда пожар приближался к позициям ВСУ.
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