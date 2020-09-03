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Появилась жертва среди военных, участвовавших в ликвидации лесного пожара на Луганщине

Старшина погиб во время эвакуации имущества из места дислокации подразделения, когда пожар приближалась к позициям Вооруженных сил

сегодня, 17:28
Автор:

Дмитрий Симоненко

Во время ликвидации пожара в Луганской области погиб военный. Его имя обнародовала пресс-служба штаба ООС.

"С грустью сообщаем, что во время ликвидации пожара на Луганщине, погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим", - говорится в сообщении.

Появилась жертва среди военных, участвовавших в ликвидации лесного пожара на Луганщине

Фото: ГСЧС Украины

По словам сослуживцев, Бондаренко эвакуировал имущество с места дислокации подразделения, когда пожар приближался к позициям ВСУ.

Как известно, 2 сентября Харьковскую и Луганскую области охватили лесные пожары, в результате которых три человека пострадали. Только в Луганской области пламя охватило более 1000 гектаров территории. В штабе ООС предполагают, что пожары спровоцированы поджогом со стороны боевиков.

Потушить пожар мешают подрывы взрывоопасных предметов вдоль линии разграничения.

Ранее "Комментарии" сообщали, что вчера Президент Украины собрал срочное совещание из-за лесных пожара на Харьковщине и Луганщине. По поручению Премьер-министра Дениса шныряли правительственная команда сегодня срочно вылетела в Луганскую и Харьковскую область для контроля за развитием ситуации, связанной с лесными пожарами.


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