Появилась жертва среди военных, участвовавших в ликвидации лесного пожара на Луганщине

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Дмитрий Симоненко
Во время ликвидации пожара в Луганской области погиб военный. Его имя обнародовала пресс-служба штаба ООС.
"С грустью сообщаем, что во время ликвидации пожара на Луганщине, погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим", - говорится в сообщении.
Фото: ГСЧС Украины
По словам сослуживцев, Бондаренко эвакуировал имущество с места дислокации подразделения, когда пожар приближался к позициям ВСУ.
Как известно, 2 сентября Харьковскую и Луганскую области охватили лесные пожары, в результате которых три человека пострадали. Только в Луганской области пламя охватило более 1000 гектаров территории. В штабе ООС предполагают, что пожары спровоцированы поджогом со стороны боевиков.
Потушить пожар мешают подрывы взрывоопасных предметов вдоль линии разграничения.
Ранее "Комментарии" сообщали, что вчера Президент Украины собрал срочное совещание из-за лесных пожара на Харьковщине и Луганщине. По поручению Премьер-министра Дениса шныряли правительственная команда сегодня срочно вылетела в Луганскую и Харьковскую область для контроля за развитием ситуации, связанной с лесными пожарами.
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