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Умер всемирно известный писатель Милан Кундера

В возрасте 94 лет скончался чешско-французский писатель Милан Кундера, автор романа "Невыносимая легкость бытия".

сегодня, 12:28
Автор:
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Slava Kot
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Один из величайших французских писателей чешского происхождения Милан Кундера скончался 12 июля в возрасте 94 лет. Он прославился романами "Невыносимая легкость бытия" и "Шутка", его тексты переведены на многие языки мира.

Умер всемирно известный писатель Милан Кундера

Умер чешско-французский писатель Милан Кундера. Фото из открытых источников

Милан Кундера родился 1 апреля 1929 в Брно, тогдашняя Чехословакия. Из-за проблем с коммунистическим режимом писатель в 1975 году бежал во Францию. В 1981 году Милан Кундер получил французское гражданство. Чешское гражданство Кундеры было аннулировано в 1979 году, однако было восстановлено в 2019 году. До "бархатной революции" 1989 года коммунистический режим в Чехословакии запрещал его книги.


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Сам Кундер считает себя французским писателем и настаивает на том, чтобы его творчество изучали как часть французской литературы. Кундера редко общался со СМИ, но несколько раз считался одним из главных претендентов на Нобелевскую премию по литературе.

Стиль литературы Милана Кундеры вдохновлен романами Роберта Музиля и философией Ницше. Сам Кундер утверждает, что вдохновлялся такими авторами эпохи Возрождения, как Джованни Боккаччо, Рабле и Мигелем де Сервантесом.

Информацию о смерти Милана Кундеры подтвердила спикер Моравской государственной библиотеки в Брно Анна Мразова. Пока детали смерти писателя неизвестны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Италии скончался бывший премьер-министр страны, миллиардер, друг Путина Сильвио Берлускони. Впоследствии было обнародовано завещание Берлускони, где стало известно, что и кому оставил бывший итальянский политик.

Также "Комментарии" писали, что американская исполнительница Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет.



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