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Умер ведущий одной из самых популярных игр в мире

Алексу Требеку было 80 лет

сегодня, 20:44
Автор:

Владимир Лавский

Американский телеведущий Алекс Требек скончался 8 ноября 2020 года в возрасте 80 лет от рака поджелудочной железы. О его смерти сообщили представители игры Jeopardy! (американский аналог "Своей игры"), которую Алекс вел 36 лет.

Умер ведущий одной из самых популярных игр в мире

Причина смерти на данный момент неизвестна. 

Требек родился в Канаде, свою карьеру журналиста и ведущего начал в 1961 году на CBS, в новостных программах, а затем занялся развлекательным телевидением. С 1963 по 1964 год он вел музыкальное шоу Music Hop, с 1966 по 1973 викторину для канадских школьников Reach for the Top, а также еще множество программ. В 1984-м принял предложение американской компании Sony Pictures Television стать ведущим обновленной версии Jeopardy! Алекс был удостоен шести премий "Эмми" и внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Он также снимался в эпизодах в фильмах и сериалах "Сайнфелд", "Симпсоны", "Мир Дейва", "Няня", "Секретные материалы", "Как я встретил вашу маму", "Оранжевый – хит сезона".

Как ранее сообщали "Комментарии", умер один из самых известных актеров XX века.


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Источник: https://www.jeopardy.com
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