Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Сегодня, 14 января, скончался создатель "Ералаша" и популярный российский режиссер Борис Грачевский. Ему был 71 год. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала Mash.

Борис Грачевский. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Информацию о смерти Бориса Грачевского информагентству "ТАСС" подтвердила его супруга Екатерина Белоцерковская.

Ранее сообщалось, что еще 7 января Грачевского подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а за несколько дней до этого его состояние ухудшилось и режиссера перевели в реанимацию. Также было известно, что его ввели в медикаментозную кому.

Несколько дней назад друг режиссера Владимир Долинский отмечал в комментарии для российских СМИ, что состояние Грачевского стабилизировалось. А сегодня, по словам Долинского, режиссер оставался в медикаментозном сне.

В 2018 году Борис Грачевский сообщал о том, что у него рак кожи, который появился из-за родинки. На тот момент Грачевскому уже сделали химиотерапию, облучение и несколько операций.

Отметим, Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. Учился в Калининградском механическом техникуме при заводе С.П. Королева, а второе образование получил во Всесоюзном государственном институте кинематографии (ВГИК). Карьеру Грачевский начинал в качестве администратора на картинах режиссеров Александра Роу, Марка Донского и Василия Шукшина.

Напомним, 2 января стало известно о том, что коронавирусная инфекция забрала жизнь 80-летнего народного артиста России Владимира Коренева, который сыграл главную роль в художественном фильме "Человек-амфибия", который вышел на экраны в 1962 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!