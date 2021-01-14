Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Язык
Coinspot 14.01.2021
BTC/USD
39542.24
ETH/USD
1217.28
LTC/USD
153.13
НБУ 14.01.2021
USD/UAH
28.25
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Веремеева
Сегодня, 14 января, скончался создатель "Ералаша" и популярный российский
режиссер Борис Грачевский. Ему был 71 год. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала Mash.
Борис Грачевский. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Информацию о смерти Бориса Грачевского информагентству "ТАСС" подтвердила
его супруга Екатерина Белоцерковская.
Ранее сообщалось, что еще 7 января Грачевского подключили к аппарату
искусственной вентиляции лёгких, а за несколько дней до этого его состояние
ухудшилось и режиссера перевели в реанимацию. Также было известно, что его ввели в
медикаментозную кому.
Несколько дней назад друг режиссера Владимир Долинский отмечал в комментарии для российских СМИ, что состояние Грачевского стабилизировалось. А сегодня, по словам Долинского, режиссер оставался в медикаментозном сне.
В 2018 году Борис Грачевский сообщал о том, что у него рак кожи, который
появился из-за родинки. На тот момент Грачевскому уже сделали химиотерапию,
облучение и несколько операций.
Отметим, Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. Учился в Калининградском
механическом техникуме при заводе С.П. Королева, а второе образование получил
во Всесоюзном государственном институте кинематографии (ВГИК). Карьеру
Грачевский начинал в качестве администратора на картинах режиссеров Александра
Роу, Марка Донского и Василия Шукшина.
Напомним, 2 января стало известно о том, что коронавирусная инфекция
забрала жизнь 80-летнего народного артиста России Владимира
Коренева, который сыграл главную роль в художественном фильме "Человек-амфибия",
который вышел на экраны в 1962 году.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости