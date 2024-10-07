Умер самый старый в мире пациент с прогерией: что это за редкая болезнь

6 октября в возрасте 28 лет умер Сэмми Бассо, ставший символом борьбы с редкой генетической болезнью – прогерией. Итальянская ассоциация прогерии сообщила о его смерти, отметив его долгую и вдохновляющую жизнь. Сэмми был самым старым в мире пациентом с прогерией. С этой болезнью обычно живут до 13,5 лет.



Сэмми Бассо. Фото: Facebook

Прогерия, также известная как синдром Хатчинсона-Гилфорда, является очень редкой генетической патологией, поражающей всего одного человека на каждые 20 миллионов новорожденных. Эта болезнь заставляет организм быстро стареть, вызывая многочисленные проблемы со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания. Люди с прогерией часто обладают внешними признаками старения, сопровождающимися значительным ухудшением качества жизни.

"Сегодня погас наш свет, наш путеводитель. Спасибо Сэмми за то, что сделал нас частью этой замечательной жизни", — написала Итальянская ассоциация прогерии.

Сэмми Бассо родился в 1995 году в городе Скио, расположенном на севере Италии, в Венето. Уже через два года ему был поставлен диагноз прогерии. Несмотря на серьезные физические ограничения, Сэмми вел активную жизнь, получил высшее образование по специальности естественные науки и написал диссертацию, посвященную исследованию методов замедления прогрессирования этой болезни.



В 2005 году вместе с родителями Сэмми основал Итальянскую ассоциацию прогерии, которая работает над повышением осведомленности об этой болезни и поддерживает научные исследования для поиска эффективных методов лечения.

Мировая известность к Сэмми пришла после выхода документального фильма от National Geographic "Путешествие Сэмми". В ленте рассказывается о его путешествии вместе с родителями и друзьями легендарной трассой 66 от Чикаго до Лос-Анджелеса. Это путешествие стало символом его стремления жить полноценной жизнью, несмотря на тяжелые обстоятельства.



Сэмми был не просто пациент с редкой болезнью — он стал примером для многих людей по всему миру. Его борьба с прогерией, оптимизм и активная общественная деятельность помогли привлечь к этой редкой патологии и вдохновили тысячи людей.

В мире зафиксировано всего около 130 случаев классической прогерии, четыре из которых – в Италии. Однако, по данным Итальянской ассоциации прогерии, реальное количество случаев может быть выше — до 350, поскольку диагностика этой болезни осложнена, особенно в развивающихся странах.

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