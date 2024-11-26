Умер самый старый мужчина в мире: сколько ему было лет

112-летний Джон Тиннисвуд, считавшийся самым старым мужчиной в мире, скончался в понедельник в доме престарелых в Саутпорте, Англия. Эту информацию подтвердила Книга рекордов Гиннесса. Семья сообщила, что его последние часы прошли в атмосфере музыки и любви.

Джон Тиннисвуд умер. Фото из открытых источников

Джон Тиннисвуд родился 26 августа 1912 года и получил титул старейшего мужчины мира в апреле 2024 года после смерти венесуэльца Хуана Висенте Переса. Хотя сам Джон объяснял свое долголетие "чистой удачей", он верил в важность воздержания.

"Если вы слишком много пьете, или слишком много едите, или слишком много ходите... Если вы делаете слишком много, в конце концов вы пострадаете", — говорил Тиннисвуд.

Джон оставил после себя дочь Сьюзен, четверо внуков и троих правнуков. В заявлении о смерти Тинниссуда его семьи отметила такие черты 112-летнего мужчины, как ум, решительность, талант в математике и способность сохранять спокойствие в любом кризисе.

После смерти Тиннисвуда титул старейшего мужчины перешел к 112-летнему Жоао Мариньо Нето из Бразилии, родившемуся 5 октября 1912 года. По данным Книги рекордов Гиннеса, самым старым мужчиной в истории был Дзироэмон Кимура из Японии. Он родился в 1897 году и умер в 2013 году в возрасте 116 лет.

В этом году также умерла самая старая женщина в мире – Мария Браньяс Морера. Ее было 117 лет. По данным Книги рекордов Гиннеса, самым старым человеком, когда-либо жившим, была Жанна Луиза Кальман из Франции. Она родилась в 1875 году и прожила 122 года и 164 дня.

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