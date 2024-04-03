Умер самый старый мужчина в мире: сколько ему было лет

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Slava Kot
Гражданин Венесуэлы Хуан Висенте Перес Мора, в 2022 году попавший в Книгу рекордов Гиннеса как старейший мужчина в мире, умер 2 апреля в возрасте 114 лет. Об этом сообщили его родственники и официальные лица в Венесуэле.
Умер старейший мужчина мира Хуан Висенте Перес. Фото из открытых источников
Хуан Висенте Перес родился 27 мая 1909 года в Венесуэле и был девятым из 10 детей в семье. Первую треть своей жизни Перес занимался фермерством. В 1948 году стал шерифом и отвечал за разрешение земельных и семейных споров, продолжая работать на собственной ферме.
В 2022 году попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый мужчина в возрасте 112 лет и 253 дня. До своей смерти 2 апреля Хуан Висенте Перес официально считался самым старым живым мужчиной. Он умер в возрасте 114 лет и 312 дней, то есть менее чем за два месяца до своего 115-летия.
Хуан Висенте Перес оказался последним живым мужчиной, родившимся в первом десятилетии прошлого века.
Отметим, что самым старым живым человеком в мире признана жительница Испании Мария Браньяс, которой 4 марта 2024 года исполнилось 117 лет. Как и большинство супердолгожителей, она пережила Первую мировую войну, Вторую мировую войну, пандемию испанского гриппа и пандемию COVID-19.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о пятерке старейших живых официально подтвержденных людей мира.
Также "Комментарии" писали об официально подтвержденном старейшем человеке за всю историю человечества. Женщина прожила рекордные для человека 122 года.
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