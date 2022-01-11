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Умер президент Европарламента Сассоли: какая причина смерти

Давид Сассоли скончался в возрасте 65 лет

сегодня, 11:30
Автор:

Карина Ожерельева
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Президент Европейского парламента Давид Сассоли скончался во вторник, 11 января, в больнице в Италии, куда он был госпитализирован 26 декабря, сообщили его спикер и офис. Об этом сообщает Reuters.

Умер президент Европарламента Сассоли: какая причина смерти

Президент Европейского парламента Давид Сассоли выступает на пресс-конференции в Парламенте ЕС в Брюсселе в 2019 году - Reuters

65-летний Сассоли скончался в 1:15 (00:15 GMT), сообщил его спикер Роберто Куйо в эфире Twitter.

Сассоли, итальянский социалист и бывший журналист из Флоренции, был госпитализирован в прошлом месяце из-за "серьезного осложнения", связанного с его иммунной системой, сообщили в его офисе в понедельник, 10 января.

Он был главой 705-местного парламента с 2019 года.

В своей инаугурационной речи Сассоли призвал европейцев противостоять "вирусу" крайнего национализма и призвал к реформе правил ЕС по миграции и политическому убежищу.

Его полномочия в преимущественно церемониальной форме должны были закончиться в этом месяце.

По болезни он не мог возглавить парламент в Страсбурге в течение последних недель и пропустил ежегодное мероприятие Европейской комиссии о состоянии союза в сентябре.

Как сообщали ранее "Комментарии", в возрасте 65 лет скончался американский актер, режиссер, телеведущий и стендап-комик Боб Сагет. Причина смерти пока неизвестна. Наиболее известен зрителям он за роль благородного патриарха Дэнни Таннера в ситкоме "Полный дом" и голосе за кадром в сериале "Как я встретил вашу маму". Согласно заявлению офиса шерифа округа Ориндж, Сагета обнаружили мертвым в гостиничном номере в Ritz-Carlton, в Орландо (Флорида, США). Причину смерти устанавливает судмедэксперт, что известно сейчас – никаких следов насильственной смерти или употребления наркотиков не обнаружено.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/eu-parliament-president-sassoli-has-died-spokesperson-2022-01-11/
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