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Умер первый Президент Украины Леонид Кравчук

У Леонида Кравчука были проблемы со здоровьем

сегодня, 21:05
Автор:

Лиля Воробьева
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10 мая ушел из жизни первый Президент Украины Леонид Кравчук. Об этом сообщил бывший глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Умер первый Президент Украины Леонид Кравчук

Умер Леонид Кравчук (фото из открытых источников)

Политик сообщил печальное известие, но ничего не указал о причинах смерти.

"Большая потеря для всей Украины. Сегодня ушел из жизни Леонид Кравчук — первый Президент Украины, первый Председатель Верховной Рады и деятель, стоявший у истоков современной украинской государственности. Вклад Леонида Кравчука в становление нашего государства трудно переоценить. Именно во время его председательства Парламент принял Акт провозглашения независимости Украины. Именно Леонид Макарович не побоялся и первым взял на себя управление великой державой в непростые времена начала 90-х. Его жизнь была наполнена разными знаковыми событиями и решениями", — написал Разумков.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Леонид Кравчук перенес операцию на сердце . 28 июня 87-летний политик отсутствовал на торжественных мероприятиях по случаю Дня Конституции. В сообщении говорится, что Кравчука прооперировали в Киеве. Политик уже находится в больничной палате, восстанавливаясь после медицинского вмешательства. Как рассказывают информированные источники, бывший президент хорошо себя чувствует, ведь операция прошла успешно, без побочных проблем.
Также "Комментарии" информировали о том, что Арестович рассказал о новых подробностях о состоянии здоровья Кравчука . Бывший президент нашей страны и глава украинской делегации в международной ТГК Леонид Кравчук поправляется после сложного операционного вмешательства и находится на реабилитации. По этой причине он не будет приобщаться к переговорному процессу до конца этого года. Известный политик находится на реабилитации в Германии. Она успешна, но происходит медленно. Потому, что у него почтенный возраст, Кроме этого, врачи будут решать, когда он сможет вернуться к работе.





 


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Источник: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1994267240781256&set=a.287968024744528&type=3
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