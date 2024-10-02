logo

BTC/USD

61367.30

ETH/USD

2451.10

LTC/USD

63.76

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

46.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Умер легендарный актер из "Крепкого орешка 2"
commentss НОВОСТИ Все новости

Умер легендарный актер из "Крепкого орешка 2"

Мир кино потерял звезду: Джон Эймос из "Крепкого орешка 2" умер в 85 лет

сегодня, 12:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Американская киноиндустрия понесла потери — Джон Эймос, известный по своим ролям в культовых фильмах, умер в возрасте 85 лет. Смерть актера произошла еще 21 августа, но семья знаменитости подтвердила эту печальную новость только сегодня. По словам его сына Келли Кристофера Амоса, актер скончался естественной смертью

Умер легендарный актер из "Крепкого орешка 2"

Умер Джон Эймос, известный по ролям в «Крепком орешке 2

"С глубокой грустью сообщаю вам, что мой папа отошел в вечность. Он был самым хорошим человеком с золотым сердцем. Его любили во всем мире. Многие поклонники считают его своим телевизионным отцом. Он прожил хорошую жизнь. Его наследие продолжит жить в его выдающихся работах на телевидении и в кино", – подчеркнул Амос.

Джон Эймос стал широко известен благодаря роли в сериале "Доброе время", где он выступил как один из первых положительных образов темнокожих родителей на американском телевидении. Его вклад в кинематограф не ограничивается этим проектом. Эймос также сыграл значимые роли в фильмах "Поездка в Америку", "Тюряга" и других.                        

Наибольшее признание актер получил за участие во второй части боевика "Крепкий орешек", где он исполнил роль офицера спецподразделения. Этот фильм зарекомендовал его как высококлассного актера жанра боевиков.         

Читайте на портале "Комментарии" - Последний живой участник нападения Японии на Перл-Гарбор Масамицу Йосиока, умер в возрасте 106 лет. Это событие знаменует окончание эпохи, поскольку Иосиок был одним из ключевых участников операции, изменившей ход Второй мировой войны.                                  



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости