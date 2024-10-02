Умер легендарный актер из "Крепкого орешка 2"

Американская киноиндустрия понесла потери — Джон Эймос, известный по своим ролям в культовых фильмах, умер в возрасте 85 лет. Смерть актера произошла еще 21 августа, но семья знаменитости подтвердила эту печальную новость только сегодня. По словам его сына Келли Кристофера Амоса, актер скончался естественной смертью

Умер Джон Эймос, известный по ролям в «Крепком орешке 2

"С глубокой грустью сообщаю вам, что мой папа отошел в вечность. Он был самым хорошим человеком с золотым сердцем. Его любили во всем мире. Многие поклонники считают его своим телевизионным отцом. Он прожил хорошую жизнь. Его наследие продолжит жить в его выдающихся работах на телевидении и в кино", – подчеркнул Амос.

Джон Эймос стал широко известен благодаря роли в сериале "Доброе время", где он выступил как один из первых положительных образов темнокожих родителей на американском телевидении. Его вклад в кинематограф не ограничивается этим проектом. Эймос также сыграл значимые роли в фильмах "Поездка в Америку", "Тюряга" и других.

Наибольшее признание актер получил за участие во второй части боевика "Крепкий орешек", где он исполнил роль офицера спецподразделения. Этот фильм зарекомендовал его как высококлассного актера жанра боевиков.

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