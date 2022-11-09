Умер известный украинский политик: что известно

9 ноября стало известно, что на 66-м году жизни скончался известный украинский политик Юрий Кармазин. Об этом сообщил глава Одесского райсовета Виталий Барвиненко в Сети.

Умер экснардеп Юрий Кармазин (фото из открытых источников)

"Ушел Юрий Кармазин. Работал с ним с 2007 по 2012 год. Для многих некомфортный был, своеобразный, но однозначно яркий. R. I.P ." – говорится в сообщении.

Известно, что Юрий Кармазин родом из Черкасской области, но затем долгое время работал в правоохранительной системе, в частности, в должности прокурора Приморского района и был судьей в областном суде.

Кроме того, Кармазин четырежды избирался в Верховную Раду Украины. Он был депутатом ІІ, ІІІ, IV и VI созывов в украинском парламенте. Политик в разное время входил в различные политические силы, в частности, "Громада", "Солидарность", "Наша Украина", "Наша Украина – Народная самооборона".

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что на 56 году жизни скончалась известная украинская телеведущая Руслана Пысанка . Она скончалась 19 июля, ночью. Писанке было 56 лет. В сообщении говорится, что большая война заставила уехать ее в Германию. Там врачи у Русланы Писанки диагностировали тяжелую болезнь. Актриса практически никому не говорила о своей войне. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее.

Также "Комментарии" писали о том, что умер первый Президент Украины Леонид Кравчук . 10 мая ушел из жизни первый Президент Украины Леонид Кравчук. Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. 28 июня 87-летний политик отсутствовал на торжественных мероприятиях по случаю Дня Конституции Украины. В сообщении говорится, что Кравчука прооперировали в Киеве. Политик уже находится в больничной палате, восстанавливаясь после медицинского вмешательства в Германии.

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