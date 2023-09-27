Умер известный украинский модельер: подробности

В городе Сумы 26 сентября был похоронен известный украинский модельер и бизнесмен Петр Сорока.

Петр Сорока (фото из открытых источников)

Как сообщает Общественное, модельер ушел из жизни 23 сентября, он только преодолел 60-летний рубеж. Сорока родился в Житомирской области, в городе Сумы он был известен как владелец одноименного бренда одежды "Petro Soroka".

Его модельный бизнес был основан в 1999 году, – информируют в сообщении, размещенном сайте компании. Под этим брендом занимались моделированием, производством и реализацией одежды для женщин.

Дочь сумского модельера Анна Сорока долгое время работала в компании отца.

"Он меня научил очень многому. Быть лидером. Я много проработала на предприятии. Он научил меня жизни. Он шил отличные вещи для женщин, вышиванки для мужчин, помогал армии ВСУ, когда началась война", — рассказала она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что оптово умер народный депутат Украины Андрей Иванчук. 25 сентября ночью внезапно скончался нардеп трех созывов Андрей Иванчук. Об этом в Facebook написал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Как сообщают источники, предварительная причина смерти народного депутата — отрыв тромба. Политик умер около часа ночи в городе Иванковичи, что в Киевской области. Пока эксперты выясняют уже точную причину смерти. Известно, что Андрей Иванчук попал в парламент девятого созыва как беспартийный самовыдвиженец по 88-му округу (Ивано-Франковская область).

В 2019 году стал членом депутатской группы "Доверие", а к тому времени был внефракционным. Политик был членом Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, где руководил подкомитетом по вопросам банковской деятельности, монетарной стабильности, взаимодействия с НБУ и защиты прав потребителей финансовых услуг.



